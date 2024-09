Juan Grabois en San Juan: “La pelea de hoy es el desayuno, el almuerzo y la cena de los pibes” El abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, protagonizó el cierre del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas y se refirió a la situación social,

El abogado y dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, protagonizó el cierre del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de San Juan este viernes junto al dirigente local Eduardo Camus y se refirió a la situación social, a la importancia del sistema científico-universitario y a la necesidad de renovar las representaciones políticas: “Hay un montón de gente a la que la política tradicional le aplasta la cabeza”.

Juan Grabois, en su recorrida por la ciudad de San Juan, visitó el Instituto Sismológico de la Universidad Nacional de San Juan, al que calificó como “una maravilla que hay en la Argentina” y aseguró: “Los científicos están sufriendo una ofensiva tremenda en un trabajo que es vital para la provincia y para el país, para el desarrollo de los recursos naturales de una manera razonablemente sustentable, para encontrar agua, que en esta provincia, como en otras en el país, si no se encuentra agua, dentro de dos o tres años va a ser muy difícil sostener el riego”.

“Hoy tenemos una principal misión que es enfrentar, dentro del marco de la democracia y de la resistencia no violenta, un gobierno deshumanizante y destructivo de la República Argentina. No dejar que avance con un programa de miseria. Eso es una tarea política de ahora, no para las elecciones después”, sostuvo el abogado y dirigente de Argentina Humana. Y sumó: “Hay que ganar las elecciones, pero no alcanza con ganar las elecciones. Hay que ganarlas con un programa y decirle claramente al pueblo lo que va a hacer con temas fundamentales como la inflación, la deuda externa, la vivienda, la salud y la educación”.

“No hay más tiempo para la introspección que está teniendo el Partido Justicialista, por ejemplo. Los tiempos se acaban para la gente. A mí la verdad es que todas las discusiones internas de partido me importan un rabanito”, subrayó Grabois.

Por otro lado, se refirió a los últimos datos publicados sobre la pobreza y la situación social: “El principal problema no son ni siquiera las tres T, Tierra, Techo y Trabajo. Son las tres C, las tres comidas. Desayuno, almuerzo, cena. Hoy tenemos que pelear por el desayuno, el almuerzo y la cena, sobre todo de los pibes de nuestro país. Esa es la pelea de hoy”.

Grabois, que llegó a San Juan luego de recorrer San Luis el jueves, también recorrió el barrio Alfonso XIII y mantuvo reuniones políticas y sindicales. “Tenemos un montón de compañeros, de pibes que se van a los barrios a hacer lo que no hace el Estado, a hacer lo que no hace el mercado”, afirmó, aludiendo, entre otras cosas, a las Brigadas Educativas que desarrolla Argentina Humana en la provincia, que hace unos meses recibieron el Premio Ana Frank por su trabajo solidario.

“Hay un montón de gente a la que la política tradicional le aplasta la cabeza”, sostuvo el abogado y dirigente. Y reflexionó: “Tiene que haber un cambio de paradigma”. “Las estructuras no son lo más importante en este momento. Lo importante son las ideas, las conductas y las personas”, remarcó.

En ese sentido, indicó: “Hubo seis diputados en esta provincia y siete en San Luis que terminaron las elecciones, se dieron vuelta y se fueron con el oficialismo, alineado con Milei. ¿De quién es la culpa? ¿del traidor? Puede ser. También del que los eligió, porque pusieron gente que no es gente consecuente”.

Por su parte, el dirigente local de Argentina Humana, Eduardo Camus, resaltó la importancia del CONAPPU como espacio de discusión política, de formación de las nuevas dirigencias y de construcción de federalismo, por la participación año a año de delegaciones de muchas provincias argentinas.

“Hace 10 o 12 años fuimos un grupo de estudiantes que habíamos sido convocados por la política para no dejar las convicciones y transformarlo todo, y nos dimos cuenta que algunos estaban más ocupados en cuidar la orga, ser aplaudidores y ocupar un asiento, y por eso nosotros no queríamos hacer eso y dijimos en aquel entonces vamos a discutir de políticas públicas convocando a docentes, nodocentes, estudiantes, trabajadores, y es por eso que han pasado tantos por aquí , indicó.

“Los que creemos en la pluralidad de voces, y en la democratización en la toma de decisiones, tenemos la responsabilidad de aportar ideas y esfuerzos ante los intereses mezquinos, el conappu siempre nos deja ideas para desarrollar”, agregó el dirigente local. Además, resaltó también el papel de los jóvenes. “Gracias a esos pibes y pibas que tienen esperanza hoy podemos hacer este congreso, que convoca no solo a toda la comunidad universitaria que está dando una lucha salarial tremenda, sino que convocó a la casa de las ideas a toda la sociedad de San Juan”, dijo, y no tardó en responder a quienes critican que estas instancias de debate se realicen en la universidad pública.

“¿Acaso hay un mejor lugar que la universidad para hacer este tipo de congresos? estas mismas voces son las que dicen que la juventud está perdida, pero cuando la juventud agarra el guante critican”, y añadió que “de este tipo de encuentros ha surgido la Canasta Básica Estudiantil, de este tipo de encuentros ha surgido el relevamiento de personas en situación de calle, de este tipo de encuentros salió la Brigada Educativa, de este tipo de encuentros y porque un militante tuvo que llegar a la universidad, el comedor de la UNSJ es gratuito”,

“Venimos con Juan de barrios populares, de historias fuertes, y llegamos a este cierre. Estamos cantando victoria, porque no es fácil, hay que poner mucha vida para levantar todos los días las banderas que levantamos”, manifestó Camus, refiriéndose al recorrido por el barrio popular Alfonso XIII de Pocito, y añadió que de ninguna manera “bajamos los brazos”.

“Construyamos todos los días la esperanza, que el Estado sea ese lugar para la comunidad organizada, para construir lo común y para que seamos guardianes de la justicia social”, resaltó.