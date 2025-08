Julieta Prandi declaró en el juicio contra su exmarido: “Me iba a matar si no tenía relaciones” La modelo denunció que Contardi la alejó de su entorno, habló de manipulaciones económicas y se refirió a los constantes ataques.

El juicio contra el empresario Claudio Contardi, acusado por el abuso sexual reiterado de Julieta Prandi, su expareja y madre de sus hijos, empezó con la declaración indagatoria del imputado: “Fue todo consentido”, sostuvo ante los jueces, y afirmó que él es víctima de una falsa denuncia. Luego fue el turno de la modelo: “Era un infierno”, definió al relatar los ataques y contar los detalles de la violenta relación.

Contardi fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana. Estuvo separado de su ex por un biombo, ya que ella pidió no cruzárselo ni tener contacto visual con él. No se logró ubicarlos en salas contiguas dentro del mismo edificio.

Según manifestó el empresario, no considera a Prandi “una mala mujer, mala madre o perversa”, pero sostuvo que en lo que respecta a la causa judicial “miente” para perjudicarlo, con una presunta intencionalidad económica. Y agregó: “Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida”.

La calificación en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados durante al menos tres años.

El juez Luciano Marino, que elevó el caso a juicio tras la investigación del fiscal Christian Fabio de la UFI N° 4 de Escobar, determinó que Contardi llegue al debate con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico.

Luego de un cambio en su defensa, a primera hora el nuevo abogado de Contardi pidió la nulidad de múltiples actos procesales, en un intento por demorar o impedir el inicio del juicio. El tribunal desestimó la queja luego de un cuarto intermedio.

La tensión que se vivió durante la primera jornada quedó evidenciada en un insólito cruce cara a cara que tuvieron los abogados de las partes en la puerta de los tribunales, quienes discutieron frente a los móviles televisivos presentes en el lugar.

Tras un cuarto intermedio, los jueces le cedieron la palabra a Prandi, que habló durante casi dos horas. Contó que sufrió tormentos varios: “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos” y “No vas a cumplir más años”, fueron solo algunas de las amenazas que, según la mediática, soportó durante años.

Además, la denunciante sostuvo que el padre de sus hijos “ejercía un control absoluto” sobre ella. Lo graficó en episodios donde la seguía hasta el trabajo, le hacía “cambiar el número de celular” o la “dejaba incomunicada”.

“Yo ya estaba anestesiada en vida. Me daba todo lo mismo, si me mataba me hacía un favor”, expresó Prandi, quien reconoció además que los abusos se prolongaron durante varios años porque “sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”.

Para este miércoles está prevista la declaración de varios testigos. Sin embargo, como la audiencia se prolongó más de lo esperado, algunos testimonios podrían reprogramarse para el resto de la semana, según anticiparon fuentes judiciales a Infobae.

El caso

La causa comenzó tras la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar en 2021. Contardi fue acusado por Prandi de someterla mientras convivían en un barrio privado de esa localidad bonaerense, “entre el 28 de julio del año 2015, fecha posterior al nacimiento del hijo mayor de ambos y el mes de marzo del año 2018, fecha en que se mudan a la localidad de Martínez”, según consta en el expediente. La pareja se separó finalmente en 2019.

La cantidad de abusos, así como las fechas exactas de los hechos, no pudo ser determinada por Prandi, un punto que la defensa de Contardi atacó y que el juez Marino no consideró relevante: la falta de precisión es propia del trauma del abuso sexual.

Según el relato de la modelo, Contardi la tomaba del cuello para forzarla. La modelo se negaba, a viva voz, “ejerciendo el sindicado Contardi violencia psicológica, refiriéndole que era su mujer y que era su obligación tener relaciones sexuales”, continúa el documento. En algunas oportunidades la habría atacado mientras dormía.

En su relato, la actriz y conductora detalló cómo tras la mudanza tras el country a Escobar, Contardi “comenzó a controlar su vida y alejarla de todos sus seres queridos, no permitiéndole manejar”, continúa un extracto del expediente.

Julieta Prandi fue sometida a una pericia oficial, realizada por una psicóloga de la Asesoría de la Procuración. Las conclusiones, en base a su relato, fueron determinantes para la acusación.

“Dicha producción discursiva resulta coherente y consistente y asimismo presenta un concomitante afectivo acorde con las manifestaciones vertidas”, escribió en su reporte posterior la perito. “De la observación, escucha y análisis de la evaluación realizada, surgen indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar”, continuó la experta.