Después de haber pasado una semana políticamente difícil tras el fracaso en el intento de aprobar el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este sábado que el presidente de la Nación, Javier Milei, atenta contra su distrito: “Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires”.

El dirigente peronista aseguró en una entrevista concedida a Radio 10 que eran leyes “fácilmente aprobables” pero que el Presidente tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste y la proximidad de la contienda electoral legislativa. ”Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires“, remarcó.

El jueves a la tarde, Diputados provincial votó un cuarto intermedio que nunca se retomó y dejó así stand by la aprobación del paquete de leyes clave para encarar la gestión del año próximo. La oposición, que tiene mayoría en la Cámara baja, hizo valer su peso ante lo que consideraron la falta diálogo y escucha de parte del Ejecutivo.

“A la gravísima situación a la que nos sometió el presidente Milei durante este año, se agrega ahora un golpe de la oposición al no aprobar el paquete presupuestario, herramienta básica de cualquier gobierno para planificar y ejecutar sus recursos y gastos”, publicó Kicillof en sus redes sociales el viernes, tras la caída de la sesión, y apuntó a la oposición: “Luego de una larga negociación, la oposición planteó una serie de nuevas condiciones que excedían todos los pedidos anteriores”.

“Fue un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando. Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento. La ley de presupuesto es una ley que marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene, está exactamente encuadrado en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones que ganamos por más de 20 puntos”, explicó el gobernador durante la entrevista radial, en lo que fueron sus primeras declaraciones a un medio tras la fallida sesión y sus posteos en redes sociales.

“Nuestro presupuesto pretende marcar también a qué nos dedicamos en la provincia: salud, educación, seguridad, producción, fomentar el trabajo y estoy muy orgulloso. Contenía previsiones que terminaron en un limbo porque Milei decidió manejarse sin presupuesto. Nosotros, en las antípodas; hicimos todo lo posible para contemplar recursos para los municipios. Era un presupuesto peronista“, aclaró.

Kicillof explicó que el presupuesto 2024 marcó una progresividad impositiva basada en “cobrarle más a los que más tienen” y que aunque “generó polémicas” funcionó “muy bien”. En ese sentido, detalló que para el año venidero “planteamos continuar con la misma estructura, ajustando los tributos en base a la inflación”.

El gobernador explicó que la ley tributaria impositiva para 2025 “no marcaba más carga para nadie” y sobre la ley de endeudamiento dijo que “lo único que planteamos es que (la Legislatura) nos autorizara a tomar deuda solo para refinanciar los vencimientos de este año”.

El economista peronista insistió en que Milei tiene como propósito para el año electoral “fundir a las provincias” y que, en ese contexto, su gobierno se dedicó a ” a cuidar al pueblo de la Provincia, continuar con la obra pública y, en la medida de nuestras posibilidades, a sustituir y tapar agujeros que deja Milei”.

“Hemos podido hacernos cargo este año de parte de la deuda que abandonó Milei, de parte de la cobertura de medicamentos que abandonó Milei, hemos comprado vacunas de dengue para cubrir lo que Milei no hace”, enumeró el gobernador.

Kicillof remarcó que desde el gobierno nacional “hay una dedicación especial” para que la Provincia de Buenos Aires “se vea con dificultades de cara al año electoral”.

Sin embargo, aclaró que su gestión “viene resistiendo a estas cuestiones” y que no está previsto parar la obra pública (“en el corredor atlántico tenemos inversiones multimillonarias en las rutas”, dijo) ni detener la “expansión de nuestro sistema educativo”.

En ese sentido, el gobernador aclaró que “a la provincia de Buenos Aires no le sirve este programa de gobierno” y dijo que lo que Milei propone para su distrito “es una calamidad, un plan económico que ya se aplicó y que tuvo malas consecuencias”.

“En lo que va de su aparición pública Milei nunca habló de industria, de producción ni de trabajo con condiciones dignas, no le habla a ese público y gobierna para otros. Acá en Provincia está pasando lo que habíamos advertido”, destacó Kicillof, quien dudó del supuesto apoyo que tiene el Presidente en la opinión pública: “Hay un sector que votó a Milei esperando la revolución de la alegría, como decía Macri, y le contestaron con la luz al final del túnel. Habrá quien conserva esperanza pero los resultados no llegan”.

La interna peronista

Respecto de las cuestiones internas en el peronismo, el gobernador no ahondó en detalles respecto de la disputa que sostiene su sector con el “cristinismo” y La Cámpora y prefirió atenuar la tensión.

“Hace poco hubo un encuentro del partido, todos expresamos la voluntad de cara a un año complicado de poder encontrar una versión que nos permita electoralmente, por un lado, garantizar en la provincia las mayorías legislativas, sostener la gobernabilidad ante una hostilidad tan grande en provincia de buenos aires, y esa voluntad se expresó por todos los sectores”, dijo, aunque admitió que “hay una importante incertidumbre en lo electoral”.

El ex canciller y actual diputado nacional por la Provincia, Santiago Cafiero, respaldó al gobernador en X y expresó su “preocupación por el ahogo financiero del Gobierno nacional y la irresponsabilidad de la oposición al bloquear el Presupuesto 2025″.

Respuestas de la oposición

Desde su cuenta en la red social X, el bloque de senadores de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires -integrado por Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura- respondió a las declaraciones de Kicillof, manifestó su “fuerte preocupación a raíz de las sesiones frustradas” y responsabilizó al oficialismo bonaerense por la caída de las tratativas.

“La falta de diálogo y de consensos políticos del oficialismo para tratar estas herramientas, han inhibido un trabajo técnico y profesional de los distintos sectores para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, las leyes fiscales impositivas y el endeudamiento”, dice el hilo.

“Entre otros aspectos, propusimos cambiar la fórmula de actualización de impuestos para que sea más simple y más transparente así como la eliminación de tasas a los puertos provinciales ya que los vuelven menos competitivos”, justificó y señaló que “lamentablemente el oficialismo se centró en medir sus diferencias políticas por encima de las necesidades de los bonaerenses”.

Desde el Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal sostuvieron que “la Provincia de Buenos Aires necesita el presupuesto para poder avanzar en prestaciones que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.

“Nuestro bloque estuvo, está y estará trabajando para darle esta herramienta a la Provincia, pero hay que poner un límite para defender los intereses de los bonaerenses. Necesitamos que este presupuesto baje impuestos, no incremente gastos ni sea usado de manera discrecional”, remarcaron.

El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Diego Garciarena, también fue duro con el mandatario bonaerense: “Gobernador Kicillof ¿en serio cree que la oposición le hizo un “golpe”? Golpe es el que sufren cada día los afiliados de IOMA que no reciben atención. Golpe es el balazo que reciben las familias víctimas de la inseguridad. Golpe es la presión tributaria asfixiante sobre los bonaerenses”, escribió en su cuenta X y agregó: “Pruebe dialogando, buscando consensos, aceptando diferencias y asumiendo los propios errores. Estamos para dialogar y brindar las herramientas pero con racionalidad, realismo y sin chicanas. Con más democracia y menos ‘golpes’”.

En la entrevista concedida este sábado Kicillof marcó que la oposición, por sus internas, está “estallada”: “Juntos por el Cambio ya no es Juntos por el Cambio, el PRO tiene un sector de Milei, el que expresa Bullrich, y otro con Macri, el radicalismo tiene una interna con un sector que está con Milei. Todo ese cambio en el mapa nacional, que incluye a los libertarios, que también tiene dos sectores a nivel nacional, todo eso tiene correlato en la provincia. Lo que era JxC son seis pedazos. Hay una parte de esa oposición que no tenía intención de que tuviéramos presupuesto”.

El PRO también comunicó las razones de su decisión de no votar las leyes del Gobierno y explicó que, según su criterio, la sesión cayó “debido a la falta de consenso”. El bloque de diputados y senadores del sector fundado por Macri detalló que “nuestras propuestas fueron claras y responsables: evitar subas indiscriminadas de impuestos, limitar el endeudamiento y frenar la creación de cargos políticos innecesarios”.

Lo propio hizo el bloque provincial de la Coalición Cívica en otro comunicado: “Desde el primer momento, la Coalición Cívica tuvo la voluntad política de que el Gobernador tenga las herramientas de gestión que brinda el Presupuesto y la Ley Impositiva, pero, protegiendo al contribuyente de los abusos recaudatorios y discrecionalidades de años anteriores, eliminando facultades delegadas y premiando al buen contribuyente que cumple con sus obligaciones. Incluso hemos presentado un Proyecto de Reforma Integral de la Ley Impositiva, hace más de dos meses, para que sirviera como hoja de ruta para llegar a los consensos necesarios en tiempo y forma. Lamentablemente, hoy no fue el día”.

