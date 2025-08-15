Kit rápido y de bajo costo para detectar mejor la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad que provoca diariamente más de 3000 muertes en el mundo y genera cerca de 30.000 nuevos contagios, por lo que lograr diagnósticos rápidos es una parte fundamental del tratamiento. Por eso, un grupo de científicos del Conicet desarrolló un kit para detectar la tuberculosis de forma rápida, precisa y a bajo costo. El método utiliza virus que hacen “brillar” a las bacterias infectadas y fue uno de los ganadores del Premio César Milstein 2025 a la investigación en biotecnología con impacto en salud.

El test desarrollado llamado FluoTB, a diferencia de los métodos convencionales, analiza muestras sin necesidad de cultivo para la detección de la tuberculosis. Además, determina resistencia del agente infeccioso a antibióticos, es útil para el seguimiento de los tratamientos y constituye una herramienta promisoria para la industria farmacéutica en la evaluación rápida de nuevas drogas antituberculosas.

Actualmente, hay un tratamiento efectivo contra la tuberculosis que consiste en la toma de una combinación de antibióticos por un período de 6 a 24 meses. Sin embargo, uno de los principales desafíos es el diagnóstico. A diferencia de otras bacterias, Mycobacterium tuberculosis (agente infeccioso de la tuberculosis) crece muy lento, por lo que los métodos tradicionales para su detección demoran de seis a ocho semanas y si bien hay tecnologías más rápidas son muy caras y difíciles de implementar.

Ahora, el equipo de investigación liderado por Mariana Piuri, logró desarrollar el kit “FluoTB”, una alternativa innovadora, rápida y accesible de diagnóstico de la tuberculosis.

“El kit FluoTB arroja resultados de manera rápida en tres a cinco días lo que propicia que pueda aplicarse un tratamiento de manera oportuna, también establece si existe resistencia a algún antibiótico, y además es una herramienta que será útil para monitorear el éxito del tratamiento, brindando información funcional clave sobre la respuesta terapéutica”, indica Piuri, directora del Laboratorio de Bacteriófagos y aplicaciones biotecnológicas en el Instituto de Química Biológica de la UBA. El kit está dotado de un bacteriófago, es decir de un tipo de virus que cuando entra en contacto con la bacteria de la tuberculosis, presente en la muestra de esputo del paciente, expresa una proteína fluorescente lo que permite una lectura directa mediante microscopía de fluorescencia. A futuro plantean automatizar la detección, empleando un microscopio de bajo costo y un programa que por IA pueda contabilizar bacterias fluorescentes en la muestra del paciente reduciendo los tiempos de lectura.

FluoTB ya fue validado en más de 300 muestras clínicas del Hospital Muñiz demostrando “una excelente performance en términos de especificidad y sensibilidad”.

> Contagios en el país

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona a través del aire, cuando alguien enfermo tose o estornuda. En la Argentina, en 2024 se notificaron alrededor de 16.600 casos de tuberculosis, de los cuales aproximadamente el 84 % correspondieron a personas en edad productiva (20 a 44 años).