“La amenazaron”: la principal sospecha de la familia de la mujer argentina que desapareció en Cancún El hermano desmitió una versión de autoridades mexicanas de que Belén es esquizofrénica y la vieron perderse en la selva en medio de un brote.

“Le pido a Dios que esté bien”, imploró este jueves, con evidente angustia, Guillermo, uno de los hermanos de María Belén Zerda, la argentina de 38 años que permanece desaparecida desde el pasado 6 de abril en la ciudad de Cancún, México.

El miércoles, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al cual pertenece Cancún, publicó en su cuenta de la red social X una serie de comunicados en los que informó que los investigadores continúan con las tareas para encontrar a Belén, quien según las autoridades no fue víctima de un secuestro. En contrapunto, sí sostuvieron que, según los datos aportados por testigos, la mujer “padece de esquizofrenia y fue durante un episodio de esta enfermedad que corrió hacia un área selvática“.

En respuesta a esta versión, Guillermo, hermano de mujer desaparecida, en declaraciones a Infobae desmintió totalmente que Belén padezca algún problema de salud, mucho menos de índole mental. “Es una chica que hace deporte desde los 7 años, no come frito, no fuma… Tiene 40 años y parece de 30. Es una piba sana de verdad. Tiene dolor de cabeza y no toma una pastilla”, destacó.

Radicada hace dos años y medio en México, donde es dueña de una marca de bikinis junto a una amiga, Belén había regresado a la Argentina en noviembre pasado, con motivo de las Fiestas. Sin embargo, un problema de salud de su abuela hizo que su estadía se extendiera más tiempo de lo planeado, y recién a fines de marzo retornó al país azteca.

De repente, Belén desapareció el pasado 6 de abril. Ese día vestía una blusa de color negro sin mangas, tipo top, así como un short de mezclilla color claro y crocs de color blanco con verde, según comunicaron las autoridades del estado de Quintana Roo, al anunciar la activación del protocolo Alba para dar con la mujer.

Ante la falta de novedades sobre el paradero de Belén, su familia sospecha que a la mujer “la amenazaron, y se asustó”, por lo cual podría estar escondida en algún sitio. Y en línea con esa hipótesis, Guillermo amplió: “Le robaron su teléfono celular y ahí tenía toda su vida. Instagram, TikTok… Le clonaron todo y capaz alguien la contactó para asustarla”.

En cuanto a la investigación, las autoridades locales le comunicaron al círculo cercano de la mujer desaparecida que recientemente allanaron el departamento de la última amiga con la que se vio Belén. “Estaba todo bien, pero la cónsul -María Fernanda Vizan, representante argentina en Playa del Carmen- me dijo que hay unas cámaras para revisar”, contó Guillermo durante la entrevista con este medio.

El último 5 de abril por la tarde, un día antes de su desaparición, Belén le envió un audio a su mejor amiga. Sin querer revelar el contenido completo de dicho mensaje, Guillermo contó que su hermana parecía “asustada”.

A casi dos semanas sin noticias, las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda de María Belén Zerda “en la zona donde fue vista por última vez, para localizarla lo antes posible”, según comunicaron desde la Fiscalía General estatal este miércoles.

Con las esperanzas intactas, Guillermo suplica que su hermana se encuentre a salvo. “Le pido a Dios que esté bien. Mi mamá hace cuatro días que no come, mi abuela está destrozada… La familia está destruida”, concluyó.

Fuente: Infobae