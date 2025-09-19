La balanza comercial, en su mayor valor

La balanza comercial registró en agosto el mayor valor en lo que va del año, US$ 1.402 millones, con un resultado positivo por vigésimo primer mes consecutivo, de acuerdo con el informe difundido ayer por el Indec.

El resultado registró una reducción de USD 473 millones respecto al mismo mes de 2024.

En agosto de 2025, las exportaciones totalizaron US$ 7.865 millones y las importaciones, US$ 6.463 millones. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 23,1% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de US$ 14.327 millones.

En agosto, las exportaciones totalizaron US$ 7.865 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 16,4%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 15,3% en las cantidades exportadas y de 0,9% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron un alza de 2,4% y la tendencia-ciclo creció 0,9%, en comparación con el mes anterior. Las importaciones de agosto alcanzaron un total de US$ 6.463 millones, lo que representó un incremento interanual de 32,4%.