La carta que García-Mansilla le envió a Milei para formalizar su renuncia a la Corte Suprema El jurista decidió dimitir de forma indeclinable luego de que el Senado rechazara su pliego para integrar el máximo tribunal de Justicia

El juez designado por decreto, Manuel García-Mansilla, presentó su renuncia al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hizo mediante una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei -a la que accedió Infobae-, luego de que el Senado rechazara su nominación en comisión.

En el escrito, fechado el 7 de abril de 2025, García-Mansilla sostuvo: “Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025”.

Luego, el jurista explicó que aceptó integrar el máximo tribunal “con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.

“Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado”, enfatizó.

En el mismo texto, García-Mansilla cuestionó la creencia “errónea” de que la Corte Suprema puede funcionar adecuadamente con sólo tres jueces. “Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional”, sentenció, ya que -a su entender- el uso de conjueces no es ideal y, por lo tanto, el tribunal no puede resolver casos con la cantidad y el ritmo necesarios.

En su carta, García-Mansilla también abordó las críticas que recibió por aceptar el cargo tras ser designado por decreto: “El nombramiento en comisión era constitucional, ya que se ajustaba estrictamente a cada una de las condiciones de validez que exige el art. 99, inc. 19, de la Constitución Nacional”. Sin embargo, lamentó que algunos senadores utilizaran una “inverosímil excusa” para rechazar su pliego, acusándolo de falta de idoneidad moral.

En el mismo sentido, el jurista rechazó las acusaciones por supuestas contradicciones en sus declaraciones: “Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte”. Y agregó que sus dichos habían sido tergiversados por “un video recortado y editado” utilizado como excusa para rechazar su pliego.

El ahora ex juez de la Corte Suprema profundizó su crítica a la Cámara Alta por su inacción inicial para tratar su pliego, a pesar de que “no había ningún otro trámite pendiente”. Por eso consideró que todo fue una “mera especulación política”.

Además denunció la falta de nombramientos en otros cargos importantes, como el de Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que llevan vacantes varios años: “La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial… es francamente escandalosa”.

En otro fragmento del escrito, García-Mansilla sostuvo que su permanencia en el cargo “no ayudaría” a resolver la crisis institucional y expresó su deseo de que su renuncia sirva como advertencia: “Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente”.

En los párrafos finales, el jurista apuntó: “Empecé la carta como juez; la termino ahora como ciudadano. Creo que el proceso de transformación d la República Argentina depende de una condición indispensable para que tenga éxito, se consolide y se encarne en cada uno de los argentinos: que exista un Poder Judicial recto, decente e independiente”.

“El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado”, consideró sin hacer nombres propios.

Finalmente le agradeció al presidente Milei “la oportunidad de poder servir” a sus conciudadanos, pero lamentó no poder continuar: “Aunque me hubiera gustado hacerlo por más tiempo y en otras circunstancias, mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data”.

“Que Dios lo ilumine y que el futuro de la República Argentina sea, finalmente, el que todos nos merecemos”, concluyó.