En una decisión que marca un nuevo capítulo en el conflicto entre sectores empresarios y gremiales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió avanzar con el juicio oral y público contra dirigentes del Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, por el bloqueo realizado en 2021 frente a la empresa Química Oeste.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando un grupo de personas identificadas con la delegación Monte Grande del sindicato impidió el ingreso y egreso de camiones, clientes y empleados a la planta ubicada en la provincia de Buenos Aires. La protesta duró más de una semana y, según la denuncia del empresario Carlos Dos Reis, ocasionó pérdidas millonarias a la firma y al sector petrolero, que depende de sus productos químicos.El conflicto judicial se inició con una denuncia penal por, pero los acusados habían sido sobreseídos cuando el caso fue elevado a juicio. Ahora, los jueceshicieron lugar a un recurso extraordinario presentado por la querella y ordenaron retomar el proceso judicial.

Entre los imputados se encuentran Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la delegación Monte Grande, y otros miembros del sindicato, acusados de haber llevado adelante “comportamientos violentos y amenazantes” con un plan previamente establecido para bloquear la actividad de la empresa.

En el recurso ante la Corte, la parte denunciante argumentó que la interpretación judicial previa fue arbitraria, al considerar que se trataba de un ejercicio legítimo del derecho a huelga. Sin embargo, el máximo tribunal entendió que la decisión anterior incurrió en un “injustificado rigor formal” y revocó el sobreseimiento, en línea con precedentes como el fallo “Uzcátegui Matheus” de 2016.

Con esta resolución, el expediente deberá volver al tribunal de origen para que se realice el juicio oral y público, reabriendo una causa que pone nuevamente en el centro del debate nacional los límites de la protesta sindical.