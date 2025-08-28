La decisión de Javier Milei para los feriados que caen sábado o domingo La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca llenar un "vacío legal" y le da a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir si se realiza el traslado.

El presidente Javier Milei firmó un decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que establece lo que sucederá con los feriados nacionales trasladables que coincidan con un fin de semana, con el objetivo de fomentar el turismo mediante la creación de fines de semana largos.

Según supo Noticias Argentinas, a través del Decreto 614/2025, el Gobierno estableció que los feriados trasladables que caigan en día sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior. La decisión final sobre si se efectúa el traslado y a qué día quedará en manos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida busca resolver un “vacío legal” presente en la Ley N° 27.399 de Feriados y Fines de Semana Largos. Dicha ley especificaba cómo proceder si un feriado trasladable caía de martes a viernes, pero no contemplaba una regla para los fines de semana.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que no mover los feriados que caen sábado o domingo “desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador”. La norma, que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entró en vigencia de forma inmediata con su publicación.