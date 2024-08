La fuerte acusación del papá de Loan contra dos familiares: “Siempre me dejaban de lado” Días atrás, el hombre y su esposa María dieron detalles ante la jueza Cristina Pozzer Penzo sobre el supuesto conflicto con Laudelina Peña y Antonio Benítez por unas tierras de la abuela Catalina.

José Peña, el papá de Loan, insiste que la desaparición de su hijo de cinco años en la localidad correntina de 9 de Julio podría estar vinculada a una supuesta interna familiar por unas tierras de su madre Catalina. Así también lo había señalado días atrás ante la jueza Cristina Pozzer Penzo.

“No lo sabía, recién ahora me estoy enterando”, le explicó el hombre al periodista de TN Sergio Farella respecto a esta versión de una disputa entre su hermana, Laudelina, y el esposo de ella, Antonio Benítez, con la abuela de Loan.

En ese sentido, aclaró que sí sabía que ellos hablaban a sus espaldas. “Siempre me dejaban de lado y hablaban detrás de mí, pero no sospechaba nada”.

“Si es por el interés de tierras, ¿por qué no se la agarran conmigo y no me dicen a mí? Si ellos tienen algo, ¿para qué agarrarse así con la criatura? Eso queda mal, eso no se hace. Tienen que ir con un grande”, aseguró.

Además, cargó contra Benítez, que fue uno de los últimos que vio con vida a Loan camino al naranjal: “Es el primero que va y el último que lo ve. Todo lo que me dijo, desde cuándo se fue hasta dónde vino, el tiempo no le daba, por eso desconfío de él”.

Este martes se cumplen dos meses de la desaparición del nene de cinco años, que fue visto por última vez el pasado 13 de junio. “Queremos saber algo y no sabemos nada. Nadie cuenta la verdad. Nos preguntamos todos los días dónde está y tratamos de pensar qué hicieron con él”, lamentó.

Una semana clave para el futuro de la investigación empieza este lunes, ya que alguno de los siete sospechosos podría quedar en libertad: “No sé si van a salir, y si los largan, acá en el pueblo no van a estar”.