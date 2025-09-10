La inflación de agosto fue de 1,9%, en el país: Cuyo con 2,1%, la región que más aumentó El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se mantuvo igual que en julio. En los últimos 12 meses sumó 33,6%. Los rubros que más subieron.

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 19,5% en los primeros ocho meses de 2025, informó este miércoles el INDEC. La variación mensual se mantuvo igual que en julio. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 33,6%. Además, destacaron que Cuyo fue la región que registró mayor suba mensual con 2,1%.

Según informó el organismo estadístico, la división de mayor aumento en agosto fue “Transporte (3,6%)”, producto de la suba en “Adquisición de vehículos y en Combustibles”, seguida de “Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%)”, por incrementos en “Tabaco”.

Asimismo, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas” en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en el Gran Buenos Aires (GBA) y Patagonia la mayor incidencia se registró en “Transporte” y, en Noroeste, en “Restaurantes y hoteles”.

Por otro lado, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron “Recreación y cultura (0,5%)” y “Prendas de vestir y calzado (-0,3%)”.