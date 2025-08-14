La inflación zafó de la suba del dólar Fue la tercera suba consecutiva por debajo del 2%,mientras el dólar subió 13%. Esto no se trasladó a precios. ¿Será en agosto?.

A pesar que trepó tres décimas en comparación con el mes anterior, la inflación de julio volvió a situarse por debajo del 2% por tercer mes consecutivo cuando en el mismo período el dólar subió 13%. Es decir que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) no acusó tanto el impacto de la disparada de la divisa estadounidense aunque no tendría la misma suerte en agosto donde se espera mayor presión por la incertidumbre cambiaria.

El Indec informó ayer que la inflación de julio 2025 fue de 1,9%, mientras que en lo que va de 2025 acumuló un alza de 17,3%. Con este dato, la comparación interanual la inflación acumula un alza de 36,6%. En San Juan, la inflación también fue del 1,9% según el reporte del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia.

A nivel nacional, en julio los valores estacionales se dispararon al 4,1% en el mes, mientras que la inflación núcleo, que sigue los valores sin estacionalidad y los no regulados, mostró un avance de 1,5% (una desaceleración frente al 1,7% del mes pasado), la más baja desde enero de 2018.

El IPC se aceleró con relación al mes pasado, cuando había marcado un 1,6%. Un factor clave fue que en los últimos dos meses, los precios vinculados a la temporada habían mantenido una presión bajista para el nivel general. Esta vez esa fuerza se invirtió acelerando el índice. Esto pasó por los aumentos vinculados a las vacaciones de invierno, pero también por subas en algunas verduras.

La categoría con el mayor incremento mensual fue la de recreación y cultura, con un salto de 4,8%, impulsada por las subas en servicios de entretenimiento y turísticos por el receso invernal. Segunda se ubicó la división de transporte, con un alza de 2,8% por los aumentos en el transporte público y el mantenimiento de vehículos; mientras que restaurantes y hoteles quedaron terceros, con un incremento de 2,8% en coincidencia con las vacaciones. Alimentos y bebidas no alcohólicas se ubicó en cuarto lugar con el 1,9%. En tanto, el rubro de menor impacto fue Prendas de vestir y calzado con (-09%).

Pese al incremento del dólar, las empresas afirmaron que -por la debilidad del consumo en varios rubros y a la apertura comercial- les fue imposible trasladar a precios los movimientos del tipo de cambio. El 74% de las empresas reportó aumento de costos y solo un 35% pudo trasladarlo a precios, indicó una encuesta del Observatorio Pyme. Pero hay dudas sobre qué pasará con el traslado a precios de los movimientos del dólar en agosto. Hay relevamientos privados sobre alimentos y bebidas que muestran diferentes resultados. Por ejemplo, para LCG, durante la primera semana de este mes hubo un salto de 2% en los precios. Para Econviews fue de 0,2%.

El Gobierno contó que podría darse un salto del IPC en agosto, como el que se registró en marzo (3,7%). Entonces hubo movimientos del dólar por la incertidumbre que generaba la confidencialidad de una modificación del esquema cambiario en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI.