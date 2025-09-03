La jueza Arroyo Salgado, sobre los audios filtrados: “No están funcionando las medidas de seguridad” del Presidente La jueza federal de San Isidro se refirió a las sospechas de corrupción y advirtió que hay una crisis institucional en los tres poderes del Estado.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado sostuvo que los audios filtrados en Casa Rosada y en la Cámara de Diputados se originaron en presuntos “hechos de corrupción cometidos en otra institución del Estado, la Agencia Nacional contra la Discapacidad (ANDIS)” y que evidenciaron fallas en la seguridad del presidente.

En una entrevista con Solo una vuelta más por TN la funcionaria también alertó sobre una “crisis institucional” en los tres poderes del Estado.

Al referirse a los audios y las filtraciones, Arroyo Salgado afirmó: “Con respecto a si hubo una operación de inteligencia o no, lo que origina todo esto serían hechos de corrupción cometidos en otra institución del Estado, la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, esto demuestra que hay una crisis institucional en el Poder Ejecutivo, que no están funcionando las medidas de seguridad para preservar el desempeño en condiciones de normalidad de las funciones del presidente, de la secretaria general de la Presidencia”.

“En el caso del Poder Legislativo asistimos recurrentemente a espectáculos muy tristes de violencia dentro de las cámaras, del recinto. En el Poder Legislativo tenemos a la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel), presidenta del Senado, que es una realidad, no es una interpretación mía, está como ninguneada, vacía de poder, pertenece a este gobierno, pero no”, advirtió.

Y amplió: “El presidente de la Cámara de Diputados (Martín Menem) también cuestionado con este escándalo, salpicado con el escándalo del ANDIS. Y en los debates parlamentarios, el enfrentamiento al que la gente asiste es lamentable, es triste. Estamos asistiendo a espectáculos de permanentes amenazas, discursos del odio, discursos violentos. Y si esto baja desde las máximas autoridades de estos poderes del Estado, derrama en la sociedad.”

Críticas a la dirigencia y alerta sobre la Justicia

Sobre los efectos de los discursos políticos en la sociedad, la jueza señaló: “Yo creo que en un país pasa como en una familia, con el padre respecto de los hijos, en un aula el maestro respecto de los alumnos, en un juzgado el juez respecto de sus colaboradores. De la cabeza derrama, da el ejemplo. Entonces, si tenemos discursos violentos, discursos de agresividad, discursos amenazantes, es como el ejemplo que estamos dando”.

En cuanto al Poder Judicial, advirtió: “Tenemos un poder judicial totalmente debilitado. Tenemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada tan solo por tres miembros que no cumple ni con la representatividad de género, ni con la representatividad por especialización técnica, porque no hay integrantes que representen las diferentes especialidades, ni tampoco representan la cuestión federal. Son los tres integrantes de la región centro y nuestro país tiene un gobierno federal”.