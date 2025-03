La Justicia obligó a una mujer a pagar la cuota alimentaria que su esposo le adeudaba a su ex La damnificada es una adolescente de 16 años y su progenitor no paga desde 2016. El hombre, que no tiene trabajo en blanco ni bienes a su nombre, se casó con otra mujer que fue considerada “responsable solidaria” y deberá responder con su patrimonio.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio