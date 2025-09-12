La lista secreta de cosas asquerosas que hallan en los hoteles alojamiento Una trabajadora de hotel contó en TikTok cuáles son los objetos menos higiénicos de una habitación.

Uno de los principales atractivos de los hoteles frente a los lugares turísticos que se contratan en apps es el servicio de limpieza diario. Cada mañana, un equipo de trabajadores se encarga de que las habitaciones queden impecables para los huéspedes. Sin embargo, una exempleada de hotel reveló en TikTok que no todo lo que se encuentra en la habitación se higieniza como debería, y advirtió sobre varios objetos que conviene evitar durante la estancia.

Según la trabajadora, los vasos de vidrio que suelen estar en las habitaciones se limpian “con la misma bayeta con la que se higieniza todo”, lo que representa un riesgo de higiene. También recomendó no dejar cepillos de dientes u objetos personales dispersos, ya que en la rapidez del trabajo podrían entrar en contacto con gamuzas y productos de limpieza.

Otra advertencia importante tiene que ver con las toallas de hotel: aunque se lavan y secan, muchas veces también se usan para limpiar, por lo que no sería recomendable usarlas después de la ducha.

Asimismo, aconsejó evitar taparse con los edredones o nórdicos guardados en los armarios, ya que a diferencia de la ropa de cama principal, estos no se lavan entre un huésped y otro. Lo mismo ocurre con las almohadas y mantas decorativas que suelen colocarse al pie de la cama: solo se higienizan si presentan manchas visibles, por lo que han sido utilizados por decenas de clientes.

Más allá de las advertencias, la extrabajadora recordó que el 17 % de los encuestados en un estudio admitió haberse llevado alguna toalla de hotel a casa, un hábito que, aunque común, constituye un robo: “Ese artículo es para el disfrute del huésped, pero pertenece al hotel y debe quedarse allí”, remarcó.