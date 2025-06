La Oficina Anticorrupción desligó a Milei: no fue delito publicitar $LIBRA desde su cuenta personal Según el organismo que depende del Ministerio de Justicia, el Presidente no violó la Ley de Ética Pública al difundir el proyecto cripto “Viva la Libertad” desde su perfil personal en X. Lo consideraron un “acto de comunicación privada”.

La Oficina Anticorrupción (OA) concluyó que el presidente Javier Milei no incurrió en delito ni en una falta ética al promocionar el criptoactivo $LIBRA desde su cuenta personal en la red social X (ex Twitter). La resolución, firmada por Alejandro Melik —titular del organismo dependiente del Ministerio de Justicia—, determinó que la publicación del mandatario debe leerse como un acto de carácter privado y no como una comunicación oficial del Estado.

La publicación en cuestión fue realizada el pasado 14 de febrero de 2025, cuando Milei celebró en redes el lanzamiento de “Viva la Libertad Project”, un emprendimiento privado vinculado al mundo cripto. Su posteo generó revuelo, denuncias judiciales y especulaciones sobre posibles irregularidades, dado que la criptomoneda $LIBRA tuvo una abrupta suba y caída en su cotización inmediatamente después de la difusión.

A raíz del impacto mediático y legal, la OA abrió una investigación para determinar si hubo violación de la Ley de Ética Pública. El organismo concluyó que no hubo uso de recursos estatales, ni vínculos contractuales ni respaldo institucional al proyecto por parte del Gobierno nacional. Por eso, se desestimó cualquier incompatibilidad.

“La publicación no está conectada con actos administrativos ni generó direccionamiento de políticas públicas”, dice el documento oficial, que también cita jurisprudencia internacional sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos. La OA remarcó que las cuentas personales —aunque pertenezcan a autoridades— están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no impliquen decisiones institucionales.

La investigación también incluyó al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, quien había sido señalado por posibles conflictos de interés. En su caso, la OA no encontró faltas éticas, aunque recomendó a la CNV evaluar si corresponde iniciar una actuación interna.

Si bien la causa judicial que investiga el caso $LIBRA sigue su curso en el Juzgado Federal N°1, a cargo de María Servini, esta resolución de la Oficina Anticorrupción blinda políticamente al Presidente ante las acusaciones por el polémico posteo.

Por ahora, la frontera entre lo personal y lo institucional en redes sociales sigue marcando el límite entre la libre expresión y las responsabilidades públicas.