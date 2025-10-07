La Policía Caminera de Córdoba elevó las multas: algunas infracciones llegan a los $3.000.000 Las subas se aplicaron luego de los últimos incrementos de la nafta súper.

El Gobierno de Córdoba actualizó los montos de las multas aplicadas por la Policía Caminera, con un incremento acumulado del 11,37% en el último bimestre, según informó este martes la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito.

La medida, oficializada mediante la Resolución 52 publicada en el Boletín Oficial, ajusta el valor de la Unidad Fija de Multa (UF), que se calcula en base al precio del litro de nafta Súper. La UF pasó de $1.336 en septiembre a $1.488 en la actualidad.

Los nuevos valores de las multas varían según la gravedad de la infracción, conforme a la Ley Provincial de Tránsito 8560.

Infracciones leves (20 a 100 UF): conducir fumando o infracciones similares tendrán multas de entre $29.760 y $148.800.

Infracciones graves (100 a 200 UF): no usar luces obligatorias, por ejemplo, se sanciona con montos de $148.800 a $297.600.

Infracciones muy graves (200 a 400 UF): cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder los límites de velocidad implica multas de hasta $595.200.

Infracciones máximas (1.200 a 2.000 UF): faltas graves como conducir bajo los efectos del alcohol, dañar infraestructura vial o adulterar documentos acarrean sanciones de entre $1.785.600 y $2.976.000.

Las autoridades provinciales justificaron el ajuste debido a la vinculación de la UF con el precio del combustible.