La Policía descartó que la mujer que habían encontrado en situación de calle en Paraguay sea Marita Verón Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida hace 23 años, había recibido una llamada con supuestas pistas en Asunción. Esta hipótesis fue eliminada luego de las averiguaciones correspondientes, según pudo saber TN.

Una inesperada pista que surgió en Paraguay reactivó la causa que investiga la desaparición de Marita Verón. Su madre Susana Trimarco recibió un llamado anónimo sobre una mujer en situación de calle que vivía en Asunción y que podría haber sido su hija.

Sin embargo, según pudo saber TN, la Policía de Paraguay descartó esta hipótesis luego de realizar las averiguaciones correspondientes.

Trimarco había contado que recibió el llamado a las 01:30 de la madrugada del miércoles. “Era una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales y que supuestamente es mi hija”, detalló.

Esta tarde, la madre de Verón confirmó que la mujer que era investigada murió el sábado. “Esta pobre mujer falleció. Ella se hacía llamar Eva y no tenía familia”, contó en una entrevista con La Gaceta.

En la investigación de esta supuesta pista, intervino la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal Marcelo Colombo, en colaboración con las autoridades de Paraguay.

La desaparición de Marita Verón

María de los Ángeles Verón desapareció en la capital tucumana el 3 de abril de 2002 cuando se dirigía desde la casa de su madre hacia la maternidad Nuestra Señora de la Merced para realizarse un estudio.

El juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó la causa a juicio contra 13 acusados de haber secuestrado a la joven (que en ese momento tenía 22 años) para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja.

Durante 2012 se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre de ese año con la absolución de todos los imputados.

A fines de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fijara la pena a 10 de los 13 acusados ya que confirmó la inocencia de los hermanos vinculados al clan Ale, María Jesús y Víctor Rivero. En tanto que la dueña de los prostíbulos riojanos, Irma Lidia Medina, falleció en febrero de ese año.

El máximo tribunal de Justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de Marita a los hermanos Gómez, Milhein y González, y partícipes necesarios de esos delitos a Derobertis, Bustos, Andrada, Márquez, Luna y Gaitán.