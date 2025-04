La psiquiatra de Maradona negó haber tenido sexo con él: “Los chats están sacados de contexto” La médica es una de las siete imputadas en la causa por “homicidio con dolo eventual” en contra del exfutbolista.

Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Armando Maradona, negó haber mantenido relaciones sexuales con él. “Los chats están sacados de contexto”, se defendió. La médica es una de las siete imputadas en la causa por “homicidio con dolo eventual” en contra del exfutbolista.

En una serie de historias de Instagram, Cosachov publicó un descargo contando su versión de los hechos, luego de que hayan trascendido conversaciones que tuvo ella con el psicólogo de Diego -Carlos Díaz- y que están en el expediente.

“Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás tuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente”, se explicó.

Y continuó: “Los chats que circulan están sacados de contexto y corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega. Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega”.

El descargo completo de Agustina Cosachov. (Foto: captura Instagram / @psiquiatriaintegral_ac).

A su vez, indicó que la mencionada conversación con el psicólogo Díaz fue en noviembre de 2020, “cuando algunos medios publicaron titulares generando suspenso como ´La nueva mujer en la vida de Maradona´, luego aclarando que era la psiquiatra”.

“Esa desinformación generó rumores que hoy, lamentablemente, resurgen y se tergiversan. Me resulta profundamente ofensivo y denigrante lo que se está difundiendo”, siguió, y solicitó: “Pido respeto. No solo por mí, sino por quien fue mi paciente. No podemos seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. He tolerado en silencio muchas cosas, pero esta vez el dolor y el agravio son demasiado grandes para callar”.

Este sábado, Cámara del Crimen (TN), compartió un fragmento donde se lee la exclamación del psicólogo Díaz en una conversación con Cosachov: “Te gar***** al gordo, ¡sinvergüenza!”, a lo que la psiquiatra contestó: “Y bueno, ja, ja, ja, ja, terapia es terapia. Cada uno, con su técnica”.

Verónica Ojeda no se sorprendió al leer la transcripción de la conversación. “Eso no es nada. Las barbaridades que dice Díaz sobre mi persona…”, aseguró.

La conversación de Cosachov y Díaz.

Mario Baudry, abogado y pareja de la madre de Dieguito Fernando, agregó que en otro segmento de la conversación se nota “la preocupación de Díaz porque Verónica se lo quiera llevar al Country Abril”.

“El día 23, se lo quiere llevar a la fuerza y ahí, Díaz dice: ‘Se quiere llevar al Diego. Vamos a perder todo. Ahora llamo a las chicas (por Dalma y Gianinna) y la pudro para que se la agarren contra Ojeda, así no se lo lleva’”, confesó.

“Él llamaba a las chicas para llenarles la cabeza en contra de Verónica, con tal de que no internara al Diego. Si ese día Verónica se lo llevaba, Diego hoy estaba vivo”, completó.

Luego del chat exhibido por Verónica Ojeda, la psiquiatra hizo llegar su palabra mediante su abogado, Vadim Mischanchuk.

“En este chat, los profesionales de la salud dialogan por WhatsApp irónicamente en relación al tema. Pero no es verdad que ella mantuvo una relación personal por fuera de lo profesional”, aseguró el defensor.