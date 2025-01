Las mejores tragaperras online de Play’n Go que conquistaron el mundo Play'n Go es uno de los proveedores de software para casinos más relevantes de la actualidad. Te presentamos algunas de sus videos slots más exitosas.

Las máquinas tragamonedas son esos juegos de casino que todos pueden disfrutar. Y, por supuesto, sus características son explotadas en los juegos electrónicos que encuentras en tu casino online VulkanVegas favorito. Este tipo de portales albergan tragaperras en línea diseñadas por los más importantes proveedores de la industria, entre los cuales hay que contar a Play’n Go.

Las dinámicas de Play’n Go son divertidas, con reglas claras y con una impresionante calidad visual. Es notoria la gran atención a los detalles que se presta en el proceso de desarrollo de estos juegos, en los que se aprovechan los adelantos tecnológicos más innovadores disponibles.

Play’n Go es una empresa fundada en el año 1997 y que actualmente tiene sus oficinas principales en Suecia. No fue sino hasta 2005 cuando comenzó a operar de forma independiente y, a partir de entonces, han desarrollado más de 300 juegos en línea, entre los que sobresalen las máquinas tragamonedas, las ruletas y los juegos de cartas en línea. A lo largo de su trayectoria han recibido premios y reconocimientos varios, bien sea por su labor como proveedor de juegos para teléfonos móviles o por sus trabajos en general.

A continuación, presentamos las tragamonedas diseñadas por Play’n Go que les han situado como una de las empresas líderes en el software de casinos.

Rich Wilde and the Book of Dead

Si te gustan las tragamonedas egipcias, Rich Wilde and the Book of Dead o simplemente “Book of Dead” seguro te cautivará. Muchos la han acusado de ser demasiado similar a Book of Ra, la clásica tragaperras egipcia de Greentube, pero, en realidad, todos estos juegos guardan notorios parecidos entre sí.

Rich Wilde and the Book of Dead fue estrenada por primera vez en el año 2016. Tiene como protagonista a un explorador, llamado Rich Wilde, que busca tesoros en las tumbas de los faraones y es uno de los símbolos principales del juego. Los gráficos son bastante llamativos, con animaciones en 3D y motivos egipcios. Cuenta, además, con música acorde a la temática y efectos de sonido.

Aunque parece una tragaperras bastante moderna, es muy sencilla de jugar. Tiene 10 líneas de pago fijas y cuadrícula de 5×3, llegando a pagar hasta x5000 la apuesta (con un tope de 250.000 monedas). Los símbolos principales incluyen: Rich Wilde, libro de los muertos, máscaras de faraones, el dios Anubis, las letras J, Q, K y el número 10.

Entre las funciones especiales que ofrece este juego están: comodines, símbolos expansivos, giros gratis y juegos de doble apuesta. El RTP es 94,25% y la volatilidad es alta.

Viking Runecraft 100

Uno de los lanzamientos más recientes —y exitosos— de Play’n Go es justamente Viking Runecraft 100. Tiene apenas unas pocas semanas en el mercado y desde ya se puede afirmar que se ha llevado la atención entre los jugadores novatos y los más veteranos.

La temática, como su nombre lo sugiere, es de guerreros y dioses vikingos y su más importante peculiaridad es que aplica el sistema de clusters pay.

Esto quiere decir que no brinda líneas de pago tradicionales, sino que otorga premios y recompensas en la medida en que los jugadores obtengan en pantalla símbolos apilados horizontal o verticalmente en grupos de 3 o más. En este caso, los símbolos son (de mayor a menor pago): Thor, Freya, Heimdall, cascos, martillos, hachas y anclas.

Viking Runecraft 100 tiene una cuadrícula de 5×5 y un RTP de 96,2%. Los gráficos son realistas, en 3D y viene acompañada de música y efectos de sonido. La volatilidad es alta.

MIRA TAMBIÉN El dictador Maduro dijo que el gendarme argentino Nahuel Gallo quería matar a la vicepresidenta de Venezuela

Fire Joker

Fire Joker es la máquina tragamonedas más famosa de Play’n Go con temática clásica. Fue estrenada en 2016 y tiene como protagonista a un joker que también actúa como el símbolo de pago más alto. El funcionamiento de Fire Joker es simple: la cuadrícula es de 3×3 y tiene 5 líneas de pago fijas. Ganas si obtienes 3 figuras iguales en una línea. La ganancia máxima es de x800 la apuesta, con funciones de doble giro de un símbolo fijo y multiplicadores.

Las figuras, de mayor a menor pago, son las siguientes: Wild Joker, 7 rojos, estrella, BAR, ciruelas, uvas, limón, cerezas y X. En cuanto a la visualización, la tragaperras es muy colorida, con gráficos en 3D y fondo atractivo en colores rojo y dorado. Podría decirse que es un juego clásico con características modernas, gracias a las funciones especiales y a la parte visual. El RTP es 94,33%.

Moon Princess 100

Los fans del anime y las chicas mágicas verán sus sueños satisfechos con este juego. Moon Princess 100 es una tragamonedas muy peculiar, con colores pastel y figuras femeninas que parecen sacadas de una animación japonesa.

Existen varias tragaperras de Play’n Go con este tema, con especiales de temporada y aventuras diversas, pero en este caso nos referimos a la que tiene sistema de clusters pay. El juego paga por apilar símbolos semejantes, en grupos de 3 o más. Las figuras principales son tres princesas, lunas, corazones, moon wild (comodín) y campanas aladas.

Moon Princess 100 tiene un RTP de 96,2%, volatilidad alta y ofrece una ganancia máxima de x15000 la apuesta, bastante alta para su tipo. La cuadrícula es de 5×5. Fue lanzada al mercado en el año 2021.