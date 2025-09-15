El presidente Javier Milei afirmó hoy que “lo peor ya pasó” y por eso expresó su “agradecimiento una vez más por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer período”.
De todos modos, reiteró por cadena nacional que “el equilibrio fiscal no se negocia porque es el único camino para que Argentina salga del ciclo económico del desencanto”.
Sus principales frases
- “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal”
- “Quiero decirles que más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entedemos que muchos no lo perciban en lo material”.
- “Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes”.
- “Los mercados nos castigan, aun siendo uno de los países que tienen equilibrio fiscal. Durante décadas nos dijeron que íbamos a poder salir de la crisis estimulando el consumo, un eufemismo de emitir más dinero. Así pasaron toda clase de políticos. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a ser subdesarrolado”.
- “La última vez que Argentina tuvo equilibrio fiscal fue hace más de 120 años. Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo. Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Esta vez, el esfuerzo vale la pena”.
- “Es tal nuestro compromiso con el equilibrio fiscal que este presupuesto presenta el menor nivel de gasto en relación al PBI en los últimos 30 años”.
- “Este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, prohíbe que el Tesoro se financie a través del Banco Central. También presenta una regla de estabilidad fiscal. Si los ingresos caen o superan lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal”.
- “Este presupuesto otorga 4,8 billones a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5%, en Salud un 17% y en Educación un 8%, todas las partidas por encima de la inflación”.
- “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a Educación, Salud y Jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”.
- “Esta es una deuda histórica que debemos
- “No aflojemos, hagamos que este esfuerzo que hemos hecho valga la pena”.