Leda Bergonzi, la mediática sanadora, y la polémica mirada sobre el cáncer con la que Mirtha Legrand buscó acorralarla La conductora indagó en unas declaraciones que realizó la mujer rosarina, que convoca a miles de fieles.

Mirtha Legrand tuvo como invitada a Leda Bergonzi, también conocida como La sanadora Leda, la mujer nacida en Rosario que reúne a miles de fieles por su fama de curar por imposición de manos. Allí la animadora indagó en una polémica en la que quedó involucrada a principios de este año por unas declaraciones que tuvo sobre el cáncer.

En enero y de visita en Chile, Bergonzi fue cuestionada duramente por la Iglesia como por oncólogos y profesionales médicos. En una de sus presentaciones aseguró que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón”, señaló. “El cáncer es todo emocional”, dijo, en aquel momento, lo que la llevó a aclarar sus dichos y asegurar que “tomaron solo esa parte”.

“La gente muchas veces cree que soy una persona diferente. Soy diferente. Lo estoy aceptando. Digo, vivir con los pies sobre la tierra y entender que Dios está en medio nuestro y saber que Dios está en medio nuestro y que lo necesitamos”, comenzó diciendo Leda en La Noche de Mirtha, vestida de rosa.

“Yo no tengo ninguna dificultad física, pero por dentro estoy mal. Tengo un montón de problemas, me siento triste, no tiene sentido nada para mí. Y así empieza la enfermedad. No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias”, señaló, y eso dio pie a que la conductora intervenga.

“¿Cuándo? ¿No lo querés contar?”, preguntó. “Fue lo del cáncer. Me sacaron de contexto”, señaló, mientras la diva le pedía que cuente lo sucedido. “He atravesado muchas enfermedades y he tenido la gracia de acompañar a muchos hermanos con distintas dificultades que empieza, la mayoría con una depresión”, señaló.

“Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”, opinó.

“Entonces, digo, reincide en mí y con esto no digo tener la razón de todo, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios. ‘¿Por qué a mí, no?’. En la pérdida de un hijo, en cualquier situación de nuestra vida o cuando atravesamos una enfermedad”, afirmó, mientras la animadora la interrumpía.

“¿Pero vos creés en la ciencia, no?”, indagó. “Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana, que me libera. O que me acepta y que me ayuda a aceptar mi enfermedad”, dijo.

MIRA TAMBIÉN Refuerzan la custodia de Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández

“¿Conseguiste sanaciones?”, fue por más Mirtha. “Por supuesto”, contestó. “¿Cómo sabés que las conseguiste?”, insistió. “Bueno, llevan estudios clínicos. Eso lo está investigando el Obispado. Ni siquiera yo lo investigo”, respondió. En ese momento, la conductora realizó una advertencia. “No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado, eso hay que decirlo”, resaltó.

“Nosotros no dejamos la ciencia de lado, pero sí creemos…”, siguió Leda, pero Mirtha la interrumpió. “Yo quiero hacerte esta mesa agradable, Leda, pero tengo que decirte que me intriga saber exactamente qué es lo que ocurre. Tengo miedo que de pronto un enfermo de cáncer deje su tratamiento”, indicó la presentadora.

“Eso no lo estamos diciendo”, intervino la invitada. “O sea, que la gente entienda lo que se habla en este lugar. Yo te hablo de un Dios”, sostuvo. “Es muy delicado lo tuyo”, fueron las palabras de Mirtha.

“Yo te hablo de un Dios que sana y libera. Esa es mi fe. ¿Puedo mañana tener una enfermedad? Sí, pero es como yo la transite mi enfermedad. Sola y triste o con Dios y acompañada con esperanza. Yo creo que no nos quedamos acá, no nos quedamos suspendidos en este mundo. Vamos a la vida eterna”, concluyó.