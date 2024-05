Ley Bases: el bloque K va a plantear la ilegalidad del texto y pedirá que vuelva a Diputados Desde Unión por la Patria denuncian que hubo un cambio de texto que no fue aprobado en el recinto de la Cámara baja; por eso solicitarán la nulidad del trámite. El Gobierno asegura que sólo hay “errores de tipeo” y sigue conversando con los bloques “dialoguistas”.

El bloque de Senadores de Unión por la Patria llegará esta tarde a al plenario de comisiones con la idea de no iniciar el debate, tras plantear la ilegalidad del texto de Ley Bases y el paquete fiscal que contiene modificaciones impositivas. Esa estrategia es un correlato de la denuncia que esta mañana realizó el bloque K en la Cámara de Diputados.

El bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados realizó una fuerte denuncia respecto de los proyectos que obtuvieron media sanción y fueron girados al Senado: señalan que el texto votado en el recinto es diferente al que llegó a la Cámara Alta para que sea tratado.

“El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, publicó Germán Martínez (titular del bloque) en la red social X , donde adjuntó el documento con el pedido que se le hace al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que retire el texto del proyecto de ley que se envió a la Cámara Alta.

A partir de esto es que los senadores kirchneristas que hoy formarán parte del plenario de comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; Presupuesto y Hacienda -está citada para las 14- plantearán la nulidad de la discusión, señalando la “extrema gravedad” de la denuncia que hizo el presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez.

“Hay muchas irregularidades. Primero tenemos los votos de la ley de tabaco que están cambiados -legisladores que aseguran que votaron la abstención y que aparecen como afirmativos- y ahora cambiaron el texto que fue aprobado. No sabemos qué fue lo que pasó, si lo cambió Martín Menem o quién, pero esto no es lo que se aprobó en Diputados”, explicó una fuente del bloque de senadores K.

El Gobierno reconoció -a través del vocero presidencial, Manuel Adorni- que en el texto “hay errores de tipeo que van a ser subsanados”. “Es tema menor, administrativo. Fue una pavada y lo están solucionando”, sostuvo el funcionario en su habitual rueda de prensa en Casa Rosada.

Desde el bloque de UP en la Cámara Baja se mostraron muy molestos con el accionar de La Libertad Avanza. “Nosotros votamos una orden del día que está impresa con los cambios aceptados por el miembro informante. Estas modificaciones -que no fueron votados- las hicieron en el despacho de alguien, no pasaron por el recinto. No se puede tocar el texto. Lo que se comunicó al Senado está mal”, enfatizaron.

El kirchnerismo busca frenar el proceso de ambas leyes y todavía no cuenta con los votos necesarios para poder hacerlo. Aunque entienden que las chances de introducir modificaciones son muy altas, el objetivo de máxima es que “no pase”.

El Gobierno en paralelo busca sumar los votos que le faltan y contener los que tiene; por eso, mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos, se preparaba para su exposición de esta tarde en el plenario de comisiones, el número dos de Jefatura de Gabinete, José Rolandi, se reunía con el bloque de la Unión Cívica Radical.

Rolandi es uno de los ideólogos y principal negociador del proyecto que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. Fue quien encabezó las negociaciones en Diputados por parte del Ejecutivo y ahora está haciendo lo mismo en la Cámara Alta. A la tarde, los trece senadores radicales tienen previsto un encuentro con el grupo de gobernadores radicales.

La intención del oficialismo es que entre hoy y mañana expongan los funcionarios nacionales y que el jueves el plenario dictamine. Con esos tiempos puede cumplir con el reglamento y el jueves 16 de mayo, tras los siete días de plazo entre el dictamen y su tratamiento, ir a una sesión y poder llegar al 25 de mayo con ambos paquetes de leyes aprobados.

INFOBAE