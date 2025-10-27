Los bonos en dólares superan máximos del año, riesgo país baja a 600 puntos y los ADRs escalan hasta 37% Los mercados celebran con euforia el resultado electoral a favor de LLA.

Los mercados festejan el sorpresivo y contundente triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más de 40 puntos a nivel nacional y fortaleció su tropa en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Los bonos globales en dólares trepan hasta 24% (liderados por GD35), mientras los ADRs argentinos en Wall Street registran subas de hasta 37%. El riesgo país se acerca a los 1.000 puntos, reflejando la expectativa sobre las próximas reformas económicas.

En tanto, el dólar se hunde tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA). El dólar Banco Nación, cede $85 a $1.430, mientras que las primeras posturas de compra y venta ubican al mayorista en $1.355.

Fuente: ámbito.-