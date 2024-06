Los casos de gripe A crecen en la Argentina En mayo pasado, los contagios confirmados aumentaron más del 200%. Qué hay que tener en cuenta sobre el uso del barbijo y los antibióticos.

El mes de mayo de 2024 en la Argentina quedó en el podido de los más fríos desde 1961 según el Servicio Meteorológico Nacional. Con más bajas temperaturas, también creció la transmisión de los virus de la gripe.

Específicamente, la mayoría de las personas que se han enfermado tuvieron gripe A.

Los estudios reportados por la Red Nacional de Virus respiratorios muestran un aumento en las últimas semanas de los virus de la gripe o influenza, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación,

Hubo un ascenso de 216 casos reportados de gripe en la primera semana de mayo a 700 en la semana del 19 de mayo pasado. Es decir, se registró un aumento del 224% en tres semanas.

Entre los casos hospitalizados, durante la última semana de mayo se registraron 16 detecciones de personas con COVID y 245 casos de gripe. Los casos de gripe siguen una tendencia ascendente desde la segunda quincena de abril, superando los 200 casos semanales en las últimas 3 semanas.

“Hoy circula principalmente la gripe A estacional H3N2 en la Argentina con mucha tos y varios días de fiebre”, dijo a Infobae Andrea Uboldi, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). La gripe está afectando más a estudiantes de primaria y secundaria, y también a adultos.

Las personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas deberían usar barbijo cuando estén en lugares cerrados con otras personas o cuando tienen que hacer consultas en centros de salud y hospitales, recomendó la doctora Uboldi.

Desde el inicio del año se notificó el fallecimiento de 18 personas con diagnóstico de gripe (de todos los tipos) en el país.

En relación con las detecciones de virus influenza en 260 casos confirmados desde el inicio del año, el 99% correspondió al tipo A, mientras que el tipo de Influenza B se identificó en los 3 casos restantes.

Al realizar la subtificación de las muestras de los pacientes, se pudo conocer más en detalle la situación del aumento de casos de gripe A. En 31 muestras analizadas, se detectaron 29 con Influenza A (H3N2) y las dos restantes correspondían a Influenza A (H1N1), que es el subtipo que dio lugar a la pandemia en 2009.

Cuáles son los síntomas de la gripe A

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa y es causada por diferentes virus de la influenza. Sus síntomas son los siguientes:

fiebre alta (38º o más)

dolor de cabeza

decaimiento

tos

dolor de garganta

congestión nasal

dolor muscular

malestar generalizado.

También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. Pero esos síntomas son más comunes en los niños que en los adultos.

¿Cómo se transmite la gripe entre las personas?

El virus de la influenza se transmite a través de partículas infecciosas que se emiten al toser o estornudar. Por eso, la ventilación permanente de los espacios interiores con la presencia de varias personas es una medida que reduce el riesgo de transmisión del patógeno de la gripe y de otras enfermedades como el COVID.

La gripe tiene un período de incubación corta, que va de 2 a 5 días. Es altamente contagiosa: la persona que tiene el virus puede transmitirlo desde un día antes de la aparición de síntomas y hasta siete días después.

En diálogo con Infobae, la presidenta de la SADI Analía Mykietiuk, precisó: “Cuando se detecten síntomas, lo ideal es consultar al médico o médica de cabecera para no tomar antibióticos innecesariamente. Si una persona tiene la infección por el virus de la gripe, el rinovirus, el COVID, no requiere el uso de antibióticos. No se debería automedicar y debería seguir las recomendaciones del profesional”.

Además -señaló- si alguien tiene síntomas respiratorios y tiene que ir hasta el centro de salud o el hospital, “debe ir con barbijo para no transmitir infecciones a otros”.