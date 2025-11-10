Los chats de Julieta Makintach con el resto del tribunal en el fallido juicio por la muerte de Diego Maradona: “No los filman a ustedes” En la previa de la tercera audiencia del juicio político, se conocieron reveladoras conversaciones entre la jueza y sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, durante el proceso que fue anulado. Ambos declararán este lunes

En la previa de la tercera audiencia del jury contra Julieta Makintach, se conocieron chats reveladores entre la jueza y el resto de los integrantes tribunal de San Isidro que presidió el juicio oral por la muerte de Diego Maradona. Se trata de Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso quienes, además, deberán declarar este lunes frente al Jurado de Enjuiciamiento.

Los mensajes corresponden al 17 de marzo pasado, el día en el que trascurrió la tercera audiencia del debate por el fallecimiento del astro argentino. El juicio terminó en escándalo debido a la realización del documental “Justicia Divina”, llevado adelante por Makintach durante el debate.

Fuentes del caso indicaron que, las conversaciones se dieron en un grupo de Whastapp que compartían los tres jueces, denominado “Juicio DAM”, por Diego Armando Maradona.

Los chats evidencian que sus compañeros de tribunal sabían de, al menos, la existencia de una cámara que iba a grabarla en las audiencias.

“Buenos días. Me habló (Ezequiel) Klass (Ndr: prensa de la Corte Suprema) y me preguntó el tema de la cámara que autorizó July, seguimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero ni bien pueda, me avisan y hago un rato para unirnos mañana antes del inicio. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas”, advirtió Di Tomasso al inicio de la charla, cerca del mediodía.

Makintach le respondió cortante: “Hoy no puedo”. Y agregó: “Si Klass tiene un tema para conversar conmigo que me escriba”. Apenas dos minutos después, avisó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedás a disposición por si necesita algo. De todos modos lo converso con la Corte también para asegurarnos de que está todo bien”.

Enseguida preguntó: “¿Alguna presentación o algo del juicio a lo que tengamos que atender?“, aunque volvió sobre la cámara. ”Y agrego para que se queden tranquilos… Desde ya que no los filman a ustedes, ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesita ninguna”, dijo.

Savarino, en ese momento, optó por responder a la consulta sobre el proceso penal. “Por ahora, no presentaron nada. Cualquier cosa, estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado (Ricardo) Almirón, de lo que se resolvió el viernes y dejó constancia que recibió conforme”.

Di Tomasso volvió a aparecer con un “mañana lo vemos. Sigo en juicio”.

De esta manera, el caso sumó un nuevo elemento que puede favorecer la magistrada enjuiciada acusada de violar normas internas y de parcialidad en el proceso. La jueza alega que nunca actuó de manera aislada y que toda decisión fue compartida y conversada en el grupo interno junto a Savarino y Di Tomasso.

El jury contra Makintach se originó tras una denuncia del procurador general Julio Conte Grand, quien atribuyó a la funcionaria irregularidades en el manejo procesal, exhibiendo como uno de los argumentos la presunta falta de comunicación sobre el registro audiovisual del juicio oral.

Fuente: Infobae