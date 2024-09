“Los dólares van a sobrar”, el pronóstico más que optimista del ministro Caputo El ministro dijo que la economía se va a recuperar y el crédito privado va a explotar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, derrochó hoy optimismo sobre el futuro de la Argentina. “Los dólares van a sobrar”, dijo en un posteo en X.

“Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, escribió Caputo en su cuenta de X y enumeró: “La inflación va a bajar; la economía va a recuperar; los impuestos van a bajar; las regulaciones van a colapsar; el crédito privado va a explotar; la demanda de dinero va aumentar; los pesos van a faltar; los dólares van a sobrar; el dólar financiero va a converger al dólar oficial; los salarios van a recuperar y la pobreza va a bajar”.

El ministro de Economía ya anticipó que “una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares. Vas a poder pagar así. Te lo descuentan de tu caja de ahorro [de la divisa estadounidense]” de la cuenta especial.

Caputo enfatizó sobre el blanqueo de capitales: “Podés comprar cualquier cosa regularizando, si te mantenés dentro de la autopista de cuentas regularizadoras. Vos podrías blanquear por ejemplo US$ 200.000 y podrías comprar un auto de US$ 50.000. Uno dice si regularicé 200.000 y saco, tengo que pagar multa porque es más de US$100.000. Ahora vos podrías pagar el auto con la tarjeta de débito y no te podrían cobrar ninguna multa”.

Una suerte de decálogo optimista en el que viene insistiendo desde hace meses.

NA