Los médicos del Hospital Garrahan volverán a salir a las calles El cese de actividades será por 24 horas y también habrá una movilización y una asamblea para definir una nueva marcha hacia la Quinta de Olivos.

El Hospital Garrahan volverá a realizar un paro el próximo miércoles 13 en contra del recorte presupuestario del Gobierno Nacional y de los bajos salarios que perciben desde hace más de un año y medio.

Los trabajadores de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución confirmaron, también, que ese mismo día, habrá una movilización y una nueva asamblea “para definir” si llevarán a cabo “una caravana y un ruidazo a la Quinta Presidencial de Olivos”, bajo la consigna “que el presidente escuche al Garrahan”.

“Estamos trabajando para organizar una gran acción federal para el 27 de agosto, con el objetivo de visibilizar, en todo el país, la situación del Hospital Garrahan, la salud pública, la universidad y el CONICET”, aseguraron.

La semana pasada, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, explicó a Noticias Argentinas que las cifras del “presunto” aumento de presupuesto que divulga el oficialismo son de “gastos operativos y de funcionamiento logístico” de la institución y no de salarios.

En la misma línea, apuntó contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, quien fue uno de los funcionarios que sostuvo que se les otorgó un aumento: “Jamás pisó el hospital y no sabe de lo que habla. Por eso, sus declaraciones generan espanto y repulsión”, manifestó Lezana.

Para finalizar, señaló que si el presidente Javier Milei propone a vetar la Ley de Emergencia Pediátrica que se votó en el Congreso la semana pasada, “se va a desatar un vendaval de repudio social”: “Estamos convencidos de eso por el nivel de solidaridad que recibimos y por la conciencia que tenemos en el hospital de lo que estamos defendiendo”, concluyó.