Los tickets reflejan caída del consumo

La caída real del poder adquisitivo de los hogares entre el último mes de gestión del Gobierno de Alberto Fernández y el primer trimestre de 2025 ascendía a 10,8%, porcentaje que se correlaciona con la merma en la facturación de los supermercados del 7,4% en idéntico período. En ambos casos, los valores ajustaron el IPC por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada por el INDEC (IPC ENGHo 17/18). Si bien entre fines de 2024 y comienzos de 2025 se observará una recuperación parcial, en marzo de 2025 (último dato disponible), los ingresos todavía se ubican -3,4% por debajo del nivel de noviembre de 2023, poniendo de manifiesto una tendencia que ha comenzado a manifestarse en los últimos meses en coincidencia con la caída del consumo.