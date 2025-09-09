Luego de perder en Buenos Aires, Milei dialogará con los gobernadores Lo anunció ayer el vocero Manuel Adorni, quien detalló que se creará una "mesa de diálogo federal".

Menos de 24 horas después de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció una reestructuración de su armado político. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei “tomó la decisión de conformar una mesa política nacional”.

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Según supo Noticias Argentinas, esta medida es la respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a la feroz interna, que incluyó escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

Adorni también anunció que el Presidente “instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”. La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de “cagarnos con las obras” y exigió “lealtad de ida y vuelta”.

Finalmente, y como respuesta directa a la dura derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que “la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará”.

Distintos actores políticos se manifestaron en contra del anuncio del Gobierno, que se difundió a través del vocero presidencial Manuel Adorni.

Esteban Paulón, diputado nacional, sostuvo que el presidente Javier Milei “simula cambios” pero el problema “es que se encuentra con un límite: Karina”, haciendo referencia a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Imposible prescindir de quien es indivisible de él, ‘el jefe’. Lo demás sarasa: mesa de gobernadores (otro ‘pacto de mayo’?) y volver a centrar en la ‘política’ y no en el plan económico el problema. Sin rumbo el Javo”, sentenció.

Del lado gremial, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó la medida del Gobierno luego de haber perdido las legislativas. “Es inaceptable que esta sea la respuesta”, señaló. “Tienen que cambiar el rumbo económico. Con una Mesa Política no van a hacer que los trabajadores y jubilados lleguen a fin de mes”, subrayó el líder de ATE.

> Reunión con el BID

El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el día posterior de la derrota en la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires. En la reunión participaron, además, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el jefe para el Cono Sur del BID Morgan Doyle y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei encabeza este martes la primera reunión de la mesa política tras la derrota electoral: quiénes participan

Dentro del encuentro se trataron los temas de “reformas económicas de Argentina , el impulso al sector privado, la agenda de seguridad y la integración del país en la región y el mundo”, según informó Goldfajn. “Excelente encuentro en la Casa Rosada. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país”, comentó en sus redes.