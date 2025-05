Luis Caputo criticó a Ricardo Darín: “Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez” El actor dijo en la mesa de Mirtha Legrand que la docena de empanadas se vende a $48.000 y el ministro de Economía le contestó.

El fin de semana dejó una polémica inesperada entre el prestigioso actor Ricardo Darín y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Invitado en la mesa de Mirtha Legrand, el protagonista de la exitosísima serie El Eternauta planteó una visión crítica de la realidad argentina. Ante una consulta de la conductora en el programa del sábado a la noche, el artista dijo irónicamente que veía “fantástico” al país. Y desarrolló: “Lo veo muy bien, ahora están sacando los dólares de los colchones, el tema es que muchos colchones están apolillados”.

“La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención esto de sacar los dólares del colchón; ¿de quién están hablando si una docena de empanada vale 48 mil pesos? ¡48 mil pesos! Ariel (por Staltari, también invitado a la mesaza) y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas… no entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar, no entiendo de qué están hablando, hay mucha gente que la está pasando muy mal”, continuó Darín.

La primera frase del protagonista de “El Hijo de la Novia” y otras grandes películas argentinas e internacionales alude a la medida anunciada recientemente por el gobierno argentino para reducir los controles sobre las transferencias de dinero, especialmente en moneda extranjera. Pero no esa crítica la que provocó la reacción del Poder Ejecutivo, sino la segunda, vinculada al precio de los alimentos.

La primera caja de resonancia del comentario fue X, donde varios usuarios cruzaron al actor por su frase, poniendo especialmente de relieve que en general la docena de empanadas se vende por un precio considerablemente menor al mencionado en la entrevista realizada en Canal 13.

El domingo por la noche se sumó a las críticas el ministro Caputo, cuya reacción escaló la polémica. En diálogo con el periodista Luis Majul en LN+, el funcionario del presidente Javier Milei contestó: “Es terrible lo de Darín, una sorpresa, es un tipo que aprecio pero me dio vergüencita ajena, se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en redes”.

“Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares… No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”, cerró el titular del Palacio de Hacienda.

“Mi Gusto” es una cadena de empanadas más grandes que las tradicionales con rellenos especiales como “vacío y provoleta” o “matambre a la pizza”. Vende la docena a $47.900 a través de aplicaciones de delivery. En su web este lunes se podían encontrar más baratas, a 41.600 pesos.

Don Julio es una parrilla ubicada en Palermo que ha sido premiada internacionalmente varias oportunidades y su carta ostenta precios mucho más elevados que los de otras casas de comida de la zona.

Salvo estas excepciones, en la mayoría de tiendas del rubro la docena de empanadas se vende entre $14.000 y $20.000, dependiendo de zona, calidad y rellenos.

“¿Una docena de empanadas a $48.000 como dice Darín marca una economía destruida?”, preguntó el periodista Eduardo Feinmann esta mañana al economista Fernando Marul. El especialista respondió: “El promedio viene mejorando, uno lo ve en términos de salarios privados que vienen mejorando, el empleo empezó a rebotar y la pobreza baja… en promedio se pueden comprar hoy las mismas empanadas o más que en diciembre de 2023″.