Luis Juez apuntó contra Macri: “Parecés la gorda Carrió con calzoncillos” El cordobés cuestionó al exmandatario por sus críticas a la gestión de Javier Milei.

El cordobés Luis Juez lanzó durísimas críticas contra el expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, por los cuestionamientos del PRO hacia el gobierno de Javier Milei.

Cada vez más alineado con el oficialismo, el senador recordó que Macri solía criticar los ataques de Carrió y los radicales durante su gestión.

“Tengo una buena relación con Macri, pero esta actitud… No me gustó. Yo se lo dije el otro día: ‘parecés la gorda Carrió con calzoncillos’. No me gusta esta actitud porque a él se lo hicieron”, apuntó en Canal 2 de Carlos Paz.

“Yo venía de Ecuador y él me contaba a mí. Me decía ‘che, mirá lo que me hace Carrió, mirá lo que me hace este, los radicales'”, recordó durante su gestión como embajador en Quito.

“Él debería volar, sobrevolar los problemas, sabiendo que al Presidente le faltan un montón de cosas…Ponerse por encima, pero está en la cosa chiquita”.

Y agregó: “Yo le dije ‘no estés boludeando hermano, vos fuiste Presidente, tenés una hoja de ruta, sabés por dónde hay que ir, dónde se hace bosta el tren delantero”, arremetió Juez.