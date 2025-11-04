Manuel Adorni y Guillermo Francos se mostraron juntos en Casa Rosada para coordinar la transición El nuevo jefe de Gabinete recibió a su antecesor en el palacio gubernamental, donde Diego Santilli también conversó estuvo con Lisandro Catalán.

Luego de su sorpresiva salida, anunciada en redes, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán volvieron esta mañana a Casa Rosada para mantener una reunión de transición con sus sucesores. Los encuentros se realizaron en las oficinas que ocuparon hasta el pasado viernes, y contaron con las presencias del actual ministro coordinador, Manuel Adorni, y del interlocutor con los gobernadores designado por el Ejecutivo, Diego Santilli.

El hasta entonces ministro coordinador se las ingenió para ingresar por el Salón de los Bustos, sin ser visto por la prensa acreditada al mismo tiempo que Lisandro Catalán respondía preguntas periodísticas en el Patio de las Palmeras. “En particular, vine a juntarme con Diego Santilli para ponernos al tanto de cómo queda el ministerio, los temas pendientes y ayudarlo en esta etapa que le toca continuar a él. Muy contentos porque hicimos el acto eleccionario que era la principal responsabilidad del Ministerio del Interior en lo que es la gestión administrativa”, destacó el exministro en una rueda de prensa previo al intercambio.

Por su parte, desestimó la falta de posicionamiento público del presidente Javier Milei en redes sociales, y reveló que recibió un extenso llamado en agradecimiento de su gestión. “Esas son formalidades, el Presidente tiene una agenda hiper apretada. De hecho, esa noche (viernes) estaba cenando con el expresidente Macri, pero después me llamó, estuvimos charlando un rato largo así que nada más que palabra de agradecimiento y voy a seguir apoyando”, se sinceró Catalán, el primero en llegar.

Minutos más tarde ingresó Manuel Adorni, escoltado por su equipo, sin hacer declaraciones. El último de los convocados en ingresar a las oficinas fue Diego Santilli.

Pasadas las 11.15, un grupo de funcionarios bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entre los que destacan Daniel Salomone (titular del CONICET), Emilio Perina (director del Archivo General de la Nación), y Claudio Avruj (Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la funcionaria del ENARD, Lorena Scioli entre otros, también están presentes en el saludo.

Lo cierto es que desde los mensajes en X que dejó el hasta entonces tándem del interior, en el que clarificaban los motivos de su renuncia atribuidos a “los persistentes trascendidos”, Francos tenía intenciones de acercarse a despedirse de los colaboradores que lo acompañaron en este año y medio de gestión, pero quería evitar que su presencia opacara la nueva dinámica de gestión.

