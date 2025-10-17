Mauricio Macri propuso construir una mayoría legislativa y recibió el llamativo apoyo de Santiago Caputo El exmandatario brindó un mensaje a través de sus redes sociales y el asesor presidencial respaldó sus palabras.

El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio y pidió conformar una mayoría legislativa que posibilite instrumentar las reformas que el gobierno de Javier Milei tiene en mente, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se mostró en sintonía.

A través de su cuenta de X, y en la recta final de la campaña electoral por la composición del Congreso Nacional, el titular del PRO remarcó: “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar. Creo en los argentinos. Creo que el futuro está cerca. Solo tenemos que dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”.

En un posteo que tituló “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, el fundador del PRO destacó que la administración libertaria logró detener la inflación, “después de importantes sacrificios (que continúan)”, a nueve días de las elecciones legislativas nacionales. “El país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número que era impensable hace dos años”, sostuvo, y sumó: “Si lo comparamos con la inflación de 211,4% anual que dejó Alberto Fernández, los datos actuales son un gran logro que debemos reconocer”.

“Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”, alertó.

Asimismo, Macri subrayó: “Para esto, es un requisito básico construir una nueva mayoría, que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión. Con ese objetivo tenemos que plantear metas concretas e inmediatas que permitan orientar los acuerdos”.

“Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto. Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría. Comprometidos con mantener rigurosamente el equilibrio fiscal, debemos al mismo tiempo alinear las prioridades acordadas entre todos”, enumeró, y sumó: “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer. El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”.

Tras varios episodios de tensión, Santiago Caputo, uno de los principales detractores de Macri, utilizó sus redes oficiales para respaldar el mensaje. “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el presidente Javier Milei lidera. TMAP”, planteó al citar el posteo de Macri.

El mensaje de Macri que pide el voto en octubre aunque sin mencionar al espacio

Luego de algunas visitas a la quinta de Olivos, el expresidente protagonizó una campaña de redes para traccionar al votante de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones del 26 de octubre. “Como en cada elección, desde hace más de 20 años, el PRO está presente en cada elección de cada rincón del país defendiendo los valores del cambio, con las particularidades de cada provincia. En cada ciudad hay equipos y candidatos que están dejando todo, con compromiso, convicción y la fuerza de nuestras ideas”, se lo escucha decir a Macri en lo que simula ser un audio de WhastApp Nos une la misma causa.

“Que los valores de la libertad, el trabajo y del esfuerzo se hagan fuertes en cada parte de la Argentina. Faltan las últimas dos semanasy quiero aprovechar para agradecerles de corazón por todo lo que están haciendo”, aseveró el exmandatario.

Por último, en una comunicación con sus votantes a los que definió como “el motor del cambio”, les pidió que mantengan la esperanza y la alegría camino a los comicios de octubre. Desde su entorno, aseguraron que Macri “renovó su llamado a sostener la convicción y la esperanza en la recta final de la campaña, reafirmando el espíritu federal y transformador que caracteriza al PRO desde sus orígenes”.