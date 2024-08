Menem: “Ningún diputado tiene votos propios, le debemos esta posibilidad a Milei” El titular de la Cámara de Diputados hizo referencia al conflicto interno del bloque de La Libertad Avanza, reveló cambios a futuro, y planteó que ningún legislador "tiene votos propios"

“Tiene que quedar claro que los treinta y pico de diputados que fuimos electos, empanzando por mí, ninguno de nosotros tiene votos propios, todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Javier Milei”, planteó en declaraciones radiales.

En la misma línea, y tras la publicación de la legisladora Lourdes Arrieta, quien filtró chats de integrantes del bloque que coordinaron la visita a represores en el Penal de Ezeiza, agregó: “Lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros”.

Close AD 5

“Esta es la principal obligación. Hay que ser leales, agradecidos y consecuentes con la situación que nos puso en la Cámara de Diputados. Hay cosas que no se tienen que discutir”, subrayó Menem al respecto.

Para Martín Menem, la polémica reunión con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, “no es un tema trascendente porque no le va a cambiar la vida a nadie”, aunque insistió en que no es la posición del bloque ni de la Casa de Gobierno. “Son acciones individuales”, definió.

“En el origen de La Libertad Avanza, el no haber tenido partido, hizo que sea un grupo muy heterogéneo en distintas provincias. Hay perfiles que son diferentes a otros, en este caso en particular, es de público conocimiento que han ocurrido situaciones internas en el bloque que disparan otro tipo de situaciones que pronto se van a resolver. Forma parte de la disputa política interna”, explicó sobre los debates que se dan en el interior de la bancada.

En otro pasaje de la entrevista, Menem reveló que el próximo martes habrá una reunión de los diputados y senadores para resolver las diferencias internas. Si bien evitó confirmarlo, deslizó la posibilidad de que la diputada Lourdes Arrieta sea expulsada del bloque libertario.

“No creo que eso nos quite votos. No creo que haya diputados que hayan sido electos sola y exclusivamente por el voto que puso la gente en la urna para el presidente Milei, y tengan la debilidad de no apoyar al presidente que los puso ahí. Sería una locura, me parece inadmisible”, planteó ante la posibilidad de que los expulsados voten en contra de las propuestas del oficialismo.

Además, envió un mensaje a los legisladores señalados por el Poder Ejecutivo al plantear que le sorprendería que “personas elegidas pura y exclusivamente gracias al voto a Javier Milei, vayan a votar en contra, más allá de alguna situación puntual”.

MIRA TAMBIÉN La Justicia llamó a declarar al exjefe de la Residencia de Olivos

Por último, concluyó: “Sería una locura que gente que está en La Libertad Avanza vote algún tema junto con Unión por la Patria”.