Milei busca reorganizar el frente político

El presidente Javier Milei se prepara para instruir a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) con la reformulación del mensaje con el que aspira revertir los resultados en las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

El mandatario programó una jornada de actividades en la Quinta de Olivos con el objetivo de, por un lado, instruir a sus representantes provinciales con la nueva comunicación del espacio, y por el otro, no se descarta una nueva pieza comunicacional a difundir en las redes sociales. A las 11, recibirá a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada nómina a competir por cada provincia, por lo que se espera un total de 48 aspirantes a legisladores que se entrevistarán con el mandatario.

Del primer intercambio participarán también los ocho cabezas de lista que compitieron en la elección bonaerense: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

Algunas horas más tarde, a las 15, en la misma locación, el mandatario volverá a protagonizar otro encuentro, pero con los jefes de campaña de las veinticuatro provincias para afinar la coordinación de la estrategia a nivel nacional.

La reunión contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los armadores Eduardo “Lule” Menem (Interior) y Sebastián Pareja (bonaerense).