En la previa al acto del Presidente Javier Milei en Moreno, se produjeron incidentes en las inmediaciones del club. Hubo empujones y hasta piedrazos entre quienes se oponen al Gobierno y los adherentes libertarios.

Los incidentes comenzaron cuando tiraron piedras a quienes ingresaban al predio. En el lugar se despliega un megaoperativo de seguridad. El Presidente ya salió desde la Quinta de Olivos. Se espera que hable cerca de las 20 horas.