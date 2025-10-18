Milei contra el kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera, a nosotros nos respetan en el mundo” En el último fin de semana de campaña, el Presidente encabezó un acto en Santiago del Estero junto a los candidatos locales. Por la tarde estará en Tucumán

El presidente Javier Milei viaja este sábado al norte del país para encabezar actos de campaña en Santiago del Estero y Tucumán, en el marco del tramo final antes de las elecciones. A la capital santiagueña arribó cerca de las 10.45 y, por la tarde, a las 18.30, participará de una caravana en San Miguel de Tucumán.

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró Milei en Santiago del Estero.

Frente a una multitud, el Presidente arengó a los militantes: “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”, agregó.

Además, aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo: “Mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, nosotros nos respetan en el mundo”.

En Santiago del Estero, Milei estará acompañado por Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado. Más tarde, en Tucumán, compartirá la jornada con Federico Pelli, candidato a diputado nacional. Según fuentes del oficialismo, los encuentros tendrán el formato de caminatas y caravanas, similares a los que el Presidente viene realizando en distintos puntos del país.

Santiago del Estero es uno de los territorios complejos en el mapa de la fuerza que fundó Javier Milei. Los libertarios acusan al gobernador Gerardo Zamora, que competirá en la boleta, de dividir estratégicamente al peronismo santiagueño para quedarse con los tres senadores en juego.