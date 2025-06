Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Palermo y Villarruel le envió un mensaje desde Rosario “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, dijo la Vicepresidenta, en un claro reproche al Presidente, que encabezó la ceremonia en el Campo Argentino de Polo

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei encabezó los festejos por el Día de la Bandera en el Campo Argentino de Polo, en el barrio porteño de Palermo, acompañado por todo el gabinete de ministros.

El mandatario faltó al tradicional acto en la ciudad de Rosario, pero en su reemplazo viajó Victorial Villarruel, quien aprovechó para enviar un mensaje que profundiza la interna. “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, dijo.

La ceremonia tuvo lugar al cumplirse el 205 aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. Por primera vez desde el inicio de su mandato, Milei decidió no asistir al tradicional evento que se realiza cada 20 de junio en la ciudad de Rosario, frente al emblemático Monumento a la Bandera.

“Durante años la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional. La política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global”, apuntó Milei.

En ese sentido, Milei destacó “la reconstrucción del país no solo tiene como pilar a nuestras fuerzas sino también a las familias argentinas de las que se nutren y a las cuales juran proteger”.

Y agregó: “Quiero agradecerles en nombre de toda la ciudadanía por la valiente decisión que tomaron al unirse a nuestras fuerzas. Esta decisión deberá ser refrendada y honrada a diario en el ejercicio de sus funciones, sabiendo que ponen en riesgo sus vidas para cuidar lo de todos los argentinos, lo que constituye el más noble de los servicios a la patria”, agregó.

En Rosario, la celebración conmemorativa estuvo encabezada el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin. También participó la Vicepresidenta, quien no pudo tomar la palabra por temas protocolares.

Sin embargo, ante la prensa local Villarruel afirmó que “no hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”. Y, al referirse a la actividad del Presidente, subrayó: “No me invitaron”.

“No jodan con Rosario”

La icónica ciudad santafesina también se vio afectada por hechos de intimidación política recientes, como las pintadas que aparecieron en la sede de la Fundación Libertad, dirigidas contra el propio Javkin, el gobernador Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Ante estos hechos, Javkin denunció: “Es lo que no tiene que entrar a Rosario, la porquería de una política nacional que se acostumbra al odio”.

Mientras Milei centró sus actividades en Buenos Aires, la única funcionaria nacional que tuvo agenda oficial en Rosario fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien viajó este jueves a la ciudad para sostener una reunión a las 14 en la sede local de Gendarmería Nacional, con un encuentro en el que participaron las fuerzas federales que operan en la región, para abordar el seguimiento del Plan Bandera, una estrategia impulsada por la expresidenta del PRO para fortalecer la seguridad ante el narcotráfico.

“Rosario volvió a tener futuro gracias al Plan Bandera. El miedo ya no manda. El Día de la Bandera lo celebramos en esta ciudad que se puso de pie gracias al trabajo incansable de nuestras Fuerzas Federales”, sostuvo la funcionaria, en sus cuentas de redes sociales. Al realizar la actividad oficial, volvió a destacar la baja de los homicidios en la localidad santafesina.

El próximo 29 de junio, la provincia de Santa Fe celebrará comicios para la renovación parcial del Concejo Municipal de Rosario y de otros 59 municipios, además de la elección de autoridades ejecutivas en 19 intendencias y en 300 comunas. Bullrich también estuvo involucrada en esa agenda. Ayer a la tarde, estuvo acompañando en diferentes actividades políticas a Juan Pedro Aleart, periodista, candidato a concejal por La Libertad Avanza y el postulante más votado de manera individual en las primarias del pasado 13 de abril. También asistieron a la recorrida la diputada nacional Romina Diez, referente de La Libertad Avanza en Santa Fe, y otros dirigentes del espacio libertario local.

Este miércoles, hubo una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo y en algunos puntos del país en apoyo a Cristina Kirchner. Las marchas respondieron al fallo del tribunal que ratificó la condena sobre la expresidenta, lo que reactivó al peronismo en un estado de alerta y movilización. Javkin espera que las esquirlas de la conmoción nacional no caigan sobre territorio rosarino: “Espero que a nadie se le ocurra arruinar el acto del Día de la Bandera. No jodan con Rosario”.