Milei enfrenta el segundo paro de la CGT en 5 meses de gestión La central obrera, junto a las dos CTA, apunta a paralizar el país. No habrá micros ni vuelos. Paran docentes, bancarios y muchos más.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA realizarán un paro nacional por 24 horas este jueves 9 de mayo en Argentina en contra de las políticas económicas de Javier Milei que pretenden paralizar el país ya que adhieren los gremios de los principales rubros como el transporte, estatales, comercio, bancarios, docentes, ect. Se trata de una protesta masiva pero sin movilización y sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Es la segunda medida de fuerza en cinco meses contra el gobierno. La primera fue el 24 de enero y consistió en un paro nacional de 12 horas con movilización, en protesta por la ‘Ley Ómnibus’ y el DNU 70/2023. En este caso, el reclamo es también por la Ley Bases, que se redujo en la cantidad de artículos que tenía la Ley Ómnibus. El 30 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la votación en general el nuevo proyecto que declara sujetas a privatización a algunas empresas públicas y establece reformas en el mercado laboral, como la ampliación del período de prueba o la creación de un fondo de cese laboral.

Tras no concretar ninguna medida de fuerza de este tipo durante los cuatro años de la gestión anterior de Alberto Fernández, la central obrera resolvió ir a un nuevo paro a sólo cinco meses de la llegada al poder de Milei, un reflejo de lo que viene sucediendo históricamente en la relación entre el sindicalismo y los gobiernos no peronistas.

Adhieren al paro la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), el Sindicato de conductores de trenes ‘La Fraternidad’ y los trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), por lo que no habrá colectivos en todo el país ni subtes y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la 0 hora del jueves hasta la 0 del viernes.

También adhirieron la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (ATPTA) por lo que no habrá vuelos que ya fueron suspendidos y reprogramados. Tampoco habrá clases en todo el país por la adhesión de la CTERA, aunque hay provincias como en la Ciudad de Buenos Aires que descontarán el día a los docentes que se sumen al paro. Tampoco habrá actividad en las oficinas públicas ya que paran los estatales nucleados en ATE, UPCN. También paran la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), la Federación de Camioneros, la Asociación Bancaria, entre muchos otros.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, explicó los motivos de la medida de fuerza. ‘Vamos a realizar una jornada de huelga de 24 horas por los ajustes a los pensionados y jubilados. No se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables, queremos resolver las cuestiones salariales. No puede ser que el Estado se desentienda de esto’, señaló el dirigente de la Sanidad.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, tildó a los popes de la CGT como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día”.

> Rechazo empresarial

Distintas cámaras empresarias del país expresaron su rechazo al paro que la CGT convocó para hoy, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna” y que las “acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica de la Argentina.

El impacto de la huelga en San Juan

En San Juan se espera un jueves casi sin actividad: no se podrá hacer ningún trámite ya que los empleados de las oficinas públicas no irán, no habrá colectivos durante toda la jornada y sólo un 30% de los taxis circularán para permitir el desplazamiento de los trabajadores de áreas esenciales.

Dentro de este rubro se garantiza las guardias mínimas en hospitales y sanatorios del ámbito público y privado. También adhirió el Sindicato de Comercio aunque los empleados tienen libertad de acción.

En los bancos habrá personal de guardia para efectivizar el pago a los jubilados. Por otra parte, los tres gremios que representan a los docentes en San Juan, UDA, UDAP y AMET, se pliegan a la protesta, por lo tanto se prevé fuerte impacto en las clases.

> La historia de los paros desde 1983

Desde el regreso de la democracia hasta hoy, hubo en la Argentina 46 paros generales (incluyendo el de hoy), entendidos como aquellos que organizan centrales con sindicatos de distintas ramas de actividades. Esto da un promedio de una medida gremial cada 10 meses y medio (10,55). Del análisis de los datos surge también que ningún presidente enfrentó un paro general tan rápido: Javier Milei (LLA) lo tuvo a los 45 días de gestión. Le siguen Fernando De la Rúa (Alianza-UCR), quien tuvo su primer paro al tercer mes de gestión, y Eduardo Duhalde (PJ), a los 5 meses de administración.

Desde 1983, el presidente que tuvo mayor cantidad de paros generales fue Raúl Alfonsín (UCR), quien gobernó durante 67 meses. Enfrentó 13, un promedio de uno cada 5 meses.