A full con la política y la prensa, desde España, a donde viajó para acompañar al líder de la ultraderecha Vox, el presidente Javier Milei salió al cruce de los rumores, negó cambios en el Gabinete y aprovechó para exaltar la figura de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por denunciar y poner en el tapete la extorsión de los piqueteros. En ese sentido, proclamó que le va a “romper los huesos a los corruptos”.

“Hace dos semanas decían que la estaba por sacar a Pettovello y hoy todo el mundo entendió que su trabajo es fenomenal. La operaban porque estaba sacando todos los curros a la luz”, manifestó el mandatario.

En la semana, Pettovello se presentó como querellante en la causa que el juez Sebastián Casanello investiga a un grupo de piqueteros por extorsión y defraudación contra beneficiarios de planes de sociales. Frente a este hecho, Milei elogió: “Le sacó la careta al peronismo, le gusta dejar en evidencia a estos chorros”.

“Lo que ha hecho y está haciendo es maravilloso. Le acaba de sacar la careta al peronismo que vivió ufanándose que era el movimiento que protegía a los pobres. Sucede que en realidad generaban pobres para convertirlos en esclavos. Entonces, el peronismo no fue el abanderado de los pobres, sino que fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos. Y eso lo está dejando de manifiesto Pettovello”, manifestó en diálogo con LN+.

“A Pettovello le gusta dejar en evidencia a estos chorros, le encanta. Está en su ADN desenmascarar a estos delincuentes”, aseguró Milei sobre su ministra, de la que dijo que es su amiga.

“También muestra lo hipócrita, falsa y mentirosa que es la izquierda, que la juega de opositor y terminaban siendo socios en estos negocios”, agregó el Presidente, poco antes de reunirse en Madrid con el líder de Vox, Santiago Abascal. “Mi característica es en todo ir al hueso, voy a seguir yendo al hueso, y en esto les voy a romper los huesos”, contestó el Presidente cuando le preguntaron por la denuncia sobre los planes sociales.

También respaldó a su gabinete y atacó a la prensa: “En mis redes he sido bastante explícito sobre mi vínculo con el ministro (Luis) Caputo, con todo el equipo además. Yo no sé de dónde inventan esas cosas, es increíble”, disparó. Y ante la consulta dijo que “no habrá cambios mientras los resultados nos acompañen”.

Sobre las fotos de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Chubut, Nacho Torres con Axel Kicillof, Milei opinó: “Les debe gustar sacarse fotos entre ellos. Si les gusta abrazarse con un salvavidas de plomo… Kicillof es todo lo que está mal, fue el que dijo que con la expropiación de YPF nos iban a tener que pagar 11.000 millones dólares a nosotros, y ahora tenemos que enfrentar un juicio de 16.000 millones de dólares. Es el que podría haber negociado con el Club de París por 2.000 millones de dólares y terminó pagando casi 8.000. Casi diría que es un inimputable, tiene algo tan atravesado en la cabeza, que tiene atravesado un ábaco”.

FInalmente, Milei también confirmó que el 27 de mayo vuela a Estados Unidos a encontrarse con Mark Zuckerberg en Silicon Valley.

El enojo de Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la ultraderecha se reunió en España “porque representamos como sociedad todo lo que ellos detestan y odian: el feminismo, la justicia social, la dignidad laboral, un Estado de bienestar fuerte, la democracia”.

Desazón por el Pacto de Mayo

Sobre el Pacto de Mayo que el Gobierno ya da por caído por el parate de la Ley Bases en el Senado, Milei afirmó: “En mi discurso del 1 de marzo, no tenía muchas expectativas sobre la política y tampoco espero demasiado. Las reformas tarde o temprano las vamos a hacer, si nos acompañan estas cámaras o cuando se renueven en 2025. El proceso de reformas estructurales es irreversible, si la política no se quiere enterar, le irá muchísimo peor en 2025. Lo único que espero de la política tradicional es miseria, bloqueos, palos en la rueda, trampa. No me sorprende nada”.