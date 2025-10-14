Milei habló en la Casa Blanca ante Trump: “Hemos sufrido ataques de nuestros opositores” Recibió el apoyo de Donald Trump. "Es un honor tenerte aquí".

El presidente Donald Trump brindó un fuerte respaldo a Javier Milei durante su encuentro en Washington. “Es un honor tenerte aquí. Tu carrera fue extraordinaria. Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones”, manifestó.

Asimismo, agregó: “Es importante tener aliados como Argentina. Podríamos hacer un acuerdo de libre comercio con Argentina, queremos ayudar a Argentina. Eso nos ayudará también a nosotros porque tienen excelentes productos y nosotros tenemos un buen comercio”.

En tanto que, Milei agradeció a su par norteamericano por recibir al equipo argentino en la Casa Blanca y destacó el trabajo de Scott Bessent.

“Quiero agradecer profundamente el secretario del Tesoro para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina por ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores. Gracias al Secretario por la enorme tarea que llevó a cabo y nos permite tener una ruta para transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan” sostuvo el mandatario argentino.

Además se refirió al acuerdo de paz entre Israel y Hamas. “Muchísimas gracias por esta recepción, me siento muy honrado, muy especialmente en este momento en el que gracias al gran liderazgo suyo se ha logrado la paz en medio oriente. No solo la paz sino lograr el retorno de los rehenes vivos”, destacó Milei.

Acto seguido, le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su trabajo para conseguir la paz. “Además, quiero también felicitarlo por esa labor que es entender la amenaza que es el socialismo del siglo XXI en todo el mundo, en especial en América Latina”, agregó el Presidente.