Milei habló por primera vez de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia” El presidente rompió el silencio y se refirió por primera vez a las supuestas coimas en la Andis luego de la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y negó de manera contundente las acusaciones de corrupción que salpican a su entorno.

Según supo Noticias Argentinas, el mandatario fue tajante en sus declaraciones a la prensa durante una caravana en Lomas de Zamora: “Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira”, aseguró.

Advertencia judicial en un acto tenso

El Presidente no solo desmintió las acusaciones, sino que también adelantó que el Gobierno iniciará acciones legales contra el exfuncionario despedido. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sostuvo Milei.

Las breves declaraciones del jefe de Estado se produjeron en un clima de alta tensión, minutos antes de que su comitiva tuviera que ser evacuada de la caravana en Lomas de Zamora debido a enfrentamientos entre militantes.