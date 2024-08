Milei: “Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos” El presidente de la Nación reiteró sus criticas a los legisladores que aprobaron el aumento a jubilados.

El Presidente insistió con su rechazo a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Senado y tildó de “delincuentes” y “basura” a los legisladores que la votaron. Qué dijo sobre la situación financiera del país

El presidente Javier Milei volvió apuntar hoy contra la actualización de las jubilaciones que realizó el Congreso y aseguró que actualmente los jubilados “ganan más” que cuando su gobierno asumió el poder.

“Lo que ha intentado hacer el Congreso es romper el programa económico. Primero, porque mienten, son basuras deshonestas intelectualmente. Hoy los jubilados ganan más que cuando nosotros asumimos en términos reales, por encima de la inflación”, aseguró Milei en declaraciones radiales. En esa línea, el Presidente expresó: “Me viene a hablar el kirchnerismo, que durante el gobierno de Alberto Fernández perdieron 40% y terminaron 30% abajo. Esos me vienen a hablar del poder adquisitivo de los jubilados”.

“Si hay alguien que le hizo mal a los jubilados es el kirchnerismo. Son una manga de mentirosos, populistas y demagogos”, apuntó Milei.

“Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe desde el primer momento que la casta política me iba a hacer la vida imposible, iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente. Pero nosotros estamos siendo muy exitosos tanto en la lucha contra la inflación como en la batalla contra la inseguridad, hemos avanzado en las reformas estructurales. Por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de la Argentina, los argentinos de bien somos más y vamos a salir adelante”, resumió Milei al ser consulado por cómo pasó estos últimos días.

Sobre la votación del proyecto, que fue sancionado con dos tercios de los votos a favor, añadió: “La casta, la basura que votó esto está tratando de exterminar a la juventud argentina. Porque la deuda son impuestos futuros. Este conjunto de delincuentes le acaban de arruinar la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán a futuro porque le acaban de romper la cabeza con impuestos”

Durante una larga entrevista en Radio Mitre, el Presidente volvió a defender la marcha de la economía y dijo que, en términos reales, la inflación “está bajando a menos del 0,4% mensual”. Además, dejó una sorprendente frase sobre el dólar.

Cerró una semana convulsionada para el Gobierno, con escándalo en el Congreso y guerra fría contra Villarruel.