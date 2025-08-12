Milei le prohibió a Economía que financie el gasto con emisión El Presidente firmó anoche el documento dirigido al Palacio de Hacienda.

Javier Milei ya firmó una de las medidas para blindar el déficit cero, que anunció en la cadena nacional del viernes. Según pudo saber TN, el Presidente refrendó anoche una instrucción al Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo, para prohibirle de manera formal al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria.

En la Casa Rosada sostienen que están preparando el envío de una nota formal al Ministerio con el documento que firmó el jefe de Estado, que saldrá en las próximas horas. “El Tesoro nacional no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esta es una medida que, si bien en la práctica ya implementamos, hoy lo estamos formalizando”, enfatizó Milei en la cadena nacional del viernes.

Los equipos técnicos de Balcarce 50 están preparando también el envío de un proyecto de ley al Congreso para intentar penalizar la aprobación de presupuestos nacionales con déficit fiscal. “Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit”, agregó el presidente.

Se trata de uno de los puntos de la “Ley anti-casta” que Milei anunció en la apertura de sesiones ordinarias de 2024. El documento proponía la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria” con sanción similar a un delito de lesa humanidad.

El proyecto contenía también la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos -de forma que tendrían que sustentarse con aportes voluntarios- junto con la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. La iniciativa nunca llegó a tener los apoyos necesarios para lograr una media sanción.

Milei oficializó este lunes la prohibición de que el Tesoro financie el gasto con emisión del Banco Central en medio de tensiones con el Congreso por la aprobación en la Cámara de Diputados del financiamiento universitario y de la iniciativa que aumenta los fondos destinados al Hospital Garrahan.

El Gobierno mantiene la postura de que agotará todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria de las leyes que impulsó el Congreso, en caso de que no logre sostener los vetos. Lo mismo aplica para el rechazo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad.

El Ejecutivo busca evitar que la debilidad parlamentaria del bloque de La Libertad Avanza impacte en la expectativa financiera. En Nación ponen como ejemplo la forma en la que puede reaccionar el mercado a cambios en las cuentas fiscales a raíz de la caída de un veto en ambas cámaras. “Lo que queremos es llegar a octubre sin temblores”, agregan.

La Casa Rosada no tiene previsto impulsar una judicialización del rechazo a las medidas que eliminaron y reformaron organismos en caso de que el Senado sancione el rechazo a los decretos delegados que reforman organismos. Se trata de la Dirección Nacional de Vialidad, los institutos de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Tecnología Industrial (INTI), la Marina Mercante y dependencias de la secretaría de Cultura.

La mesa política de Balcarce 50 busca profundizar la campaña por las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, junto con la nacional. El oficialismo apunta a polarizar con el kirchnerismo y quiere atribuirle las derrotas legislativas de la semana pasada a un ”cálculo electoral” de la oposición.