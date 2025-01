Milei le puso freno de mano al fin del cepo, al menos por ahora Calificó de "aberrante" el cepo cambiario pero aclaró que es "libertario no libertarado" para inducir la salida sin financiamiento.

Tras calificar de “aberrante” al cepo cambiario, el presidente Javier Milei aseguró que en cuanto consiga financiamiento internacional buscará levantar las restricciones, un reclamo que le vienen haciendo el mercado y las empresas. Pero, a renglón seguido, aclaró que habrá que seguir esperando para el fin de las restricciones cambiarias: “el cepo cambiario es aberrante y lo voy a sacar, pero no ahora. Lo que sucede es que soy liberal libertario, no soy liberal libertarado. No solo son las cuestiones de flujo, sino las de stock”, explicó Milei, en una entrevista con la agencia Bloomberg al tiempo que habló del financiamiento externo como una de las condiciones principales para lograrlo.

En ese sentido, Milei dijo que la salida del cepo ‘será más rápida’, cuando se consiga ‘financiamiento’ externo, y ratificó que eso ‘no está en discusión’.

‘Nosotros estamos comprometidos a sacar los controles de capitales y el cepo, que es una herramienta de expropiación por parte del sector público’, dijo el mandatario.

La salida del cepo enfrenta un desafío extra en las últimas semanas con las suba del dólar blue. Es que para evitar una corrida de la divisa en el mercado marginal el Banco Central tuvo que vender. El vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, precisó que se utilizaron US$ 619 millones para controlar el tipo de cambio durante los primeros 16 días de enero. Por eso, la cautela de Milei y su énfasis en apuntar a tener financiamiento.

‘El financiamiento es importante, adelanta en el tiempo la salida del cepo. Nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento, cuando logremos reconstituir el equilibrio de stocks en el Banco Central. La diferencia es que si conseguimos financiamiento, la salida es más rápida’, explicó.

‘Cualquier tipo de acuerdo que hagamos ya sea con el Fondo Monetario, con fondos de inversión… Ese dinero que entra en las arcas del Tesoro se va a utilizar para recomprarle deuda al Banco Central que es el máximo acreedor del Tesoro. Eso tiene varios efectos: la deuda total no aumenta, solo cambia la composición, y se recompone el balance del Banco Central. Cuanto más solvente es el Banco Central, el nivel de precios de equilibrio es más bajo’, explicó.

Milei que llegó a Suiza para participar del Foro de Davos, indicó que ‘una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos y otra con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del Banco Central y de esa manera acelerar la salida del cepo’. ‘La salida del cepo no está en discusión, pero no puedo plantearla si no sé de cuánto dinero estamos hablando. Y no solo el cuánto, sino también el cómo. Porque yo tengo que calzar los flujos de fondos. La clave está ahí’, señaló.

El escenario ideal para salir del cepo es cerrar un acuerdo con el FMI que incluya el desembolso de unos 11.000 millones de dólares. Precisamente ayer ya se instaló el Buenos Aires la misión del Fondo que negociará el acuerdo técnico. Por esto, se bajo del viaje al Foro de Davos el ministro de Economía, Luis Caputo para involucrarse personalmente en las deliberaciones.

> Abandonar el Mercosur por los EEUU

En otro tramo de la entrevista con Bloomberg, Javier Milei confirmó la posibilidad de romper con el bloque regional del Mercosur si fuera una “condición extrema” para sellar un acuerdo de libre comercio con EEUU. Pese a la definición, aseguró que existen mecanismos que permiten garantizar un entendimiento de libre comercio con Washington y permanecer dentro del Mercosur.

“Creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en el Mercosur”, sostuvo y agregó: “Cuando se hace las consideraciones negativas de dejar o no el Mercosur se menciona al sector automotriz que tiene un acuerdo por fuera. Ese argumento que se utiliza es falso.” En la misma línea, remarcó: “Estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional porque la división del trabajo trae prosperidad.”