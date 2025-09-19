Milei organiza la campaña

El presidente Javier Milei se mostró ayer como virtual “jefe de campaña” de La Libertad Avanza (LLA) e impartió a los candidatos de todas las provincias el nuevo mensaje electoral, que apuesta a “valorar el esfuerzo de los argentinos” de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde la Quinta de Olivos, el mandatario decidió hacer uso de la palabra para “ordenar” la comunicación ante los candidatos y principales voceros de la elección, en lo que configuró la primera de las dos reuniones de la jornada. Para la tarea, Milei inició con exhaustivo detalle de lo que presenta como los principales hitos de la gestión, no sin explicar el estado de situación en el que acusa haber recibido al país en diciembre de 2023.