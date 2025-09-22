Milei planea pedirle a EEUU entre 10 y 30 mil millones de dólares

El periplo que inicia el presidente Javier Milei por EEUU, hacia donde partirá hoy mismo, tiene entre sus metas poder cerrar una negociación para traer dólares frescos al país que permitan calmar la locura alcista de la cotización de la divisa norteamericana en Argentina, evitar que eso se traslade a la inflación, frenar la trepada del riesgo país y recuperar la confianza del mercado e inversores internacionales. Si bien hasta anoche no había detalles formales del monto que cerraría ni la modalidad del préstamo del Tesoro de EEUU, sí se sabe que se negocia entre 10.000 y 30.000 millones de dólares.

Una versión periodística que cobraba fuerza ayer es que el apoyo que brindará el Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina no consistiría ni en un nuevo préstamo ni en la tan mentada dolarización, sino en un swap de monedas similar al que el país tiene actualmente con China. En el mercado se especula con que el acuerdo podría alcanzar, como mínimo, los U$S 10.000 millones.

Así lo adelantaron fuentes cercanas a la negociación a la periodista Liliana Franco, de Ámbito. El propio presidente Javier Milei había confirmado el viernes pasado en Córdoba que su Gobierno está en tratativas con el Tesoro de EEUU para obtener una línea de respaldo que permita hacer frente a los próximos vencimientos de deuda de 2026. “Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, había indicado.

Un swap de monedas es un acuerdo financiero entre dos partes para intercambiar pagos de capital e intereses en diferentes divisas. En este caso, permitiría a Argentina disponer de dólares para fortalecer sus reservas y hacer frente a los vencimientos, que Milei detalló en una entrevista con el diario La Voz del Interior: “U$S 4.000 millones en enero y U$S 4.500 millones en julio”.

También circula otra versión, que habla directamente de un préstamo nuevo, lo cual implica tomar deuda para pagar deuda. Quienes se mueven en esa línea sostienen que el préstamo del Tesoro norteamericano sería cercano a los U$S 30.000 millones.

Aún sin anuncios

Milei aclaró en declaraciones anteriores que las negociaciones con EEUU “demandan tiempo” y que “hasta que no esté confirmado no hacemos anuncios”. Sin embargo, la confirmación de las tratativas generó una fuerte expectativa en el mercado, que ya empieza a especular con la magnitud del acuerdo.