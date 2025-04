Milei pone fecha a su retiro de la política: será en 2031

Más exultante que nunca, el presidente Javier Milei protagonizó otra de sus performances mediáticas y lo hizo junto a su periodista favorito, Alejandro Fantino. El dueño de Neura dialogó con el mandatario durante más de cuatro horas y la charla dejó numerosas postales.

Entre declamaciones varias, gritos, insultos y metáforas sobre los “productos en el orto” que se tienen que “meter” los industriales, Milei aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato, en 2031. “En 2031 no me vas a encontrar por ningún lado”, afirmó con contundencia.

Milei, fiel a su estilo, sostuvo que su incursión en la política tiene un plazo determinado y que, cumplido ese ciclo, no continuará ocupando espacios de poder. “No me ven más el pelo. Me voy al medio del campo, solo, con mi perro”, aseguró, dejando en claro su deseo de desconectarse por completo del ámbito público.

Ante el comentario de Fantino, quien lo señaló como un “autoexilio” o “ostracismo”, el mandatario reafirmó su postura, alineada con su habitual crítica a la “casta política” y su rechazo al modelo tradicional de los dirigentes que se perpetúan en el poder.

“¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro”, afirmó ante Fantino sin aclarar si se refería al clon de Conan, el perro que falleció hace varios años y mandó a clonar a Estados Unidos. Fantino lo elogió por su postura, al decir: “Eso te diferencia de la clase política. No es que vos creés en 40 años en política”. A lo que Milei respondió con firmeza: “No, no, no, no, no”. Ante la pregunta de si planeaba retirarse tras ese período, el mandatario fue tajante: “2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera”.