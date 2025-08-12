Milei recibe esta noche a diputados de LLA y a aliados para blindar los vetos en el Congreso Se trata de la impugnación presidencial sobre la ley de jubilaciones y de emergencia en discapacidad. El oficialismo necesita un tercio de una de las cámaras.

Javier Milei recibirá a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos. El encuentro tendrá como eje central los vetos que el Presidente emitió contra el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La intención del Gobierno es delinear una estrategia que permita blindar la impugnación presidencial en el recinto. La oposición buscará tratar los vetos allí la semana que viene.

Cabe destacar que el mandatario rechazó ambas leyes, junto a la vuelta de la moratoria previsional, porque sostiene que ponen en riesgo el déficit fiscal.