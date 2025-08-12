Javier Milei recibirá a los diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos. El encuentro tendrá como eje central los vetos que el Presidente emitió contra el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.
La intención del Gobierno es delinear una estrategia que permita blindar la impugnación presidencial en el recinto. La oposición buscará tratar los vetos allí la semana que viene.
Cabe destacar que el mandatario rechazó ambas leyes, junto a la vuelta de la moratoria previsional, porque sostiene que ponen en riesgo el déficit fiscal.